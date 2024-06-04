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СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы - РИА Новости, 04.06.2024
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18:44 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/lift-1950493597.html
СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы
СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы - РИА Новости, 04.06.2024
СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы
Следователи организовали проверку после обрушения лифтовой шахты при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:44
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку после обрушения лифтовой шахты при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что лифт обрушился при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один рабочий. "Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства инцидента произошедшего в центре Москвы... В настоящее время проводится осмотр места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что 4 июня в Милютинском переулке в Москве произошло обрушение лифтовой шахты при проведении строительных работ. Как отмечает СК, предварительно, никто не пострадал.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы

СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты при ремонте дома в Москве

© РИА НовостиНа месте обрушения внешнего лифта в центре Москвы. Кадр видео
На месте обрушения внешнего лифта в центре Москвы. Кадр видео
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку после обрушения лифтовой шахты при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что лифт обрушился при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один рабочий.
"Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства инцидента произошедшего в центре Москвы... В настоящее время проводится осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 июня в Милютинском переулке в Москве произошло обрушение лифтовой шахты при проведении строительных работ. Как отмечает СК, предварительно, никто не пострадал.
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