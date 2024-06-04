https://ria.ru/20240604/lift-1950493597.html
СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы
СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы - РИА Новости, 04.06.2024
СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы
Следователи организовали проверку после обрушения лифтовой шахты при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:44
2024-06-04T18:44
2024-06-04T18:44
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950478153_1:0:1269:713_1920x0_80_0_0_b5034a5d58ef6bf315604d6ef6da2ce2.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку после обрушения лифтовой шахты при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что лифт обрушился при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один рабочий. "Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства инцидента произошедшего в центре Москвы... В настоящее время проводится осмотр места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что 4 июня в Милютинском переулке в Москве произошло обрушение лифтовой шахты при проведении строительных работ. Как отмечает СК, предварительно, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240523/prokuratura-1947885875.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950478153_279:0:1230:713_1920x0_80_0_0_6c8bea5161446c9938c853fd3a784b40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы
СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты при ремонте дома в Москве