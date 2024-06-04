https://ria.ru/20240604/lift-1950493597.html

СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы

СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы - РИА Новости, 04.06.2024

СК начал проверку после обрушения лифтовой шахты в центре Москвы

Следователи организовали проверку после обрушения лифтовой шахты при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:44

2024-06-04T18:44

2024-06-04T18:44

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950478153_1:0:1269:713_1920x0_80_0_0_b5034a5d58ef6bf315604d6ef6da2ce2.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку после обрушения лифтовой шахты при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что лифт обрушился при проведении ремонтных работ в доме в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один рабочий. "Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства инцидента произошедшего в центре Москвы... В настоящее время проводится осмотр места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что 4 июня в Милютинском переулке в Москве произошло обрушение лифтовой шахты при проведении строительных работ. Как отмечает СК, предварительно, никто не пострадал.

https://ria.ru/20240523/prokuratura-1947885875.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия