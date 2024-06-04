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В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров - РИА Новости, 04.06.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:58 04.06.2024 (обновлено: 13:29 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/lemur-1950374155.html
В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров
В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров - РИА Новости, 04.06.2024
В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров
В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:58
2024-06-04T13:29
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."У пары кошачьих лемуров в Московском зоопарке родились двое детенышей. Это особый случай, так как обычно самка рожает одного малыша. Лемуры появились на свет в начале мая. Животные чувствуют себя хорошо и, как и положено этому виду, проводят первые месяцы жизни на груди и спине матери", — говорится в публикации. Пол новорожденных пока неизвестен, врачи не хотят подвергать малышей стрессу во время осмотра. Спускаться с лап мамы и делать первые шаги они обычно начинают уже в возрасте одного-двух месяцев, но при передвижении матери сразу же вновь взбираются на нее. С этого возраста носить детеныша может не только мать, но и другие члены семейства. "Самостоятельные прогулки малыша со временем становятся все более частыми и далекими, однако сон и кормление всегда происходят в обнимку с мамой", — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.По ее словам, после пяти месяцев молочное кормление прекращается, детеныш становится гораздо более самостоятельным и постепенно переходит на взрослую еду.
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светлана акулова, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров

В Московском зоопарке в начале мая родились два детеныша кошачьих лемуров

© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш кошачьих лемуров в Московском зоопарке
Детеныш кошачьих лемуров в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш кошачьих лемуров в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"У пары кошачьих лемуров в Московском зоопарке родились двое детенышей. Это особый случай, так как обычно самка рожает одного малыша. Лемуры появились на свет в начале мая. Животные чувствуют себя хорошо и, как и положено этому виду, проводят первые месяцы жизни на груди и спине матери", — говорится в публикации.
Панда Катюша и другие обитатели Московского зоопарка
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Всеобщей любимице панде Катюше исполнилось девять месяцев. Малышка весит 27 килограммов и уже самостоятельно ловко лазает по бревнам.

Панда Катюша в вольере Московского зоопарка

Всеобщей любимице панде Катюше исполнилось девять месяцев. Малышка весит 27 килограммов и уже самостоятельно ловко лазает по бревнам.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В прошлом году в конце июля в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго.

Розовые фламинго в Московском зоопарке

В прошлом году в конце июля в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Крупного самца пумы в столичный зоопарк привезли из Великого Устюга.

Пума в вольере Московского зоопарка

Крупного самца пумы в столичный зоопарк привезли из Великого Устюга.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Наблюдать за мадагаскарскими кошачьими лемурами можно на Новой территории зоопарка в павильоне "Приматы" и в шаровидном вольере возле обезьянника.

Мадагаскарские кошачьи лемуры в вольере Московского зоопарка

Наблюдать за мадагаскарскими кошачьими лемурами можно на Новой территории зоопарка в павильоне "Приматы" и в шаровидном вольере возле обезьянника.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека. Летом зверьки обитают в уличном вольере у павильона "Животные Африки".

Сурикат в вольере Московского зоопарка

У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека. Летом зверьки обитают в уличном вольере у павильона "Животные Африки".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 10
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Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов в прошлом году отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень солидный срок, в неволе жирафы живут до 25-30 лет.

Жираф в вольере Московского зоопарка

Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов в прошлом году отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень солидный срок, в неволе жирафы живут до 25-30 лет.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Пингвины Гумбольдта живут в зоопарке с 1996 года. Их отличительная черта — розовая полоса вокруг клюва.

Пингвин в вольере Московского зоопарка

Пингвины Гумбольдта живут в зоопарке с 1996 года. Их отличительная черта — розовая полоса вокруг клюва.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Начиная с 1987 года символом Московского зоопарка стал манул. Это очень редкая дикая кошка, практически не поддающаяся приручению.

Манул в вольере Московского зоопарка

Начиная с 1987 года символом Московского зоопарка стал манул. Это очень редкая дикая кошка, практически не поддающаяся приручению.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В конце прошлого года у кенгуру появился долгожданный детеныш — малышка Греча. С наступлением весны она чаще стала вылезать из маминой сумки.

Кенгуру в вольере Московского зоопарка

В конце прошлого года у кенгуру появился долгожданный детеныш — малышка Греча. С наступлением весны она чаще стала вылезать из маминой сумки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Морская выдра (калан) в дикой природе большую часть времени проводит на морском мелководье. В зоопарке создали все условия для того, чтобы зверьки чувствовали себя как в родной стихии.

Морская выдра (калан) в Московском зоопарке

Морская выдра (калан) в дикой природе большую часть времени проводит на морском мелководье. В зоопарке создали все условия для того, чтобы зверьки чувствовали себя как в родной стихии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 10

Всеобщей любимице панде Катюше исполнилось девять месяцев. Малышка весит 27 килограммов и уже самостоятельно ловко лазает по бревнам.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 10

В прошлом году в конце июля в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 10

Крупного самца пумы в столичный зоопарк привезли из Великого Устюга.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 10

Наблюдать за мадагаскарскими кошачьими лемурами можно на Новой территории зоопарка в павильоне "Приматы" и в шаровидном вольере возле обезьянника.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10

У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека. Летом зверьки обитают в уличном вольере у павильона "Животные Африки".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 10

Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов в прошлом году отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень солидный срок, в неволе жирафы живут до 25-30 лет.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 10

Пингвины Гумбольдта живут в зоопарке с 1996 года. Их отличительная черта — розовая полоса вокруг клюва.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 10

Начиная с 1987 года символом Московского зоопарка стал манул. Это очень редкая дикая кошка, практически не поддающаяся приручению.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

В конце прошлого года у кенгуру появился долгожданный детеныш — малышка Греча. С наступлением весны она чаще стала вылезать из маминой сумки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 10

Морская выдра (калан) в дикой природе большую часть времени проводит на морском мелководье. В зоопарке создали все условия для того, чтобы зверьки чувствовали себя как в родной стихии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 10
Пол новорожденных пока неизвестен, врачи не хотят подвергать малышей стрессу во время осмотра. Спускаться с лап мамы и делать первые шаги они обычно начинают уже в возрасте одного-двух месяцев, но при передвижении матери сразу же вновь взбираются на нее. С этого возраста носить детеныша может не только мать, но и другие члены семейства.
«
"Самостоятельные прогулки малыша со временем становятся все более частыми и далекими, однако сон и кормление всегда происходят в обнимку с мамой", — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, после пяти месяцев молочное кормление прекращается, детеныш становится гораздо более самостоятельным и постепенно переходит на взрослую еду.
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