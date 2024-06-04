https://ria.ru/20240604/lemur-1950374155.html

В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров

В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров - РИА Новости, 04.06.2024

В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров

В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:58

2024-06-04T12:58

2024-06-04T13:29

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."У пары кошачьих лемуров в Московском зоопарке родились двое детенышей. Это особый случай, так как обычно самка рожает одного малыша. Лемуры появились на свет в начале мая. Животные чувствуют себя хорошо и, как и положено этому виду, проводят первые месяцы жизни на груди и спине матери", — говорится в публикации. Пол новорожденных пока неизвестен, врачи не хотят подвергать малышей стрессу во время осмотра. Спускаться с лап мамы и делать первые шаги они обычно начинают уже в возрасте одного-двух месяцев, но при передвижении матери сразу же вновь взбираются на нее. С этого возраста носить детеныша может не только мать, но и другие члены семейства. "Самостоятельные прогулки малыша со временем становятся все более частыми и далекими, однако сон и кормление всегда происходят в обнимку с мамой", — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.По ее словам, после пяти месяцев молочное кормление прекращается, детеныш становится гораздо более самостоятельным и постепенно переходит на взрослую еду.

https://ria.ru/20240602/slony-1950008281.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

светлана акулова, московский зоопарк, москва