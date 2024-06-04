https://ria.ru/20240604/lekarstva-1950397012.html

Выпуск лекарств и медизделий в Москве вырос более чем на 14%

Выпуск лекарств и медизделий в Москве вырос более чем на 14% - РИА Новости, 04.06.2024

Выпуск лекарств и медизделий в Москве вырос более чем на 14%

Промышленные компании из Москвы, занимающиеся производством медикаментов и медизделий, с января по апрель этого года нарастили объемы производства более чем на... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:13

2024-06-04T14:13

2024-06-04T14:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

сергей собянин

владислав овчинский

р-фарм

фармстандарт

москва

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Промышленные компании из Москвы, занимающиеся производством медикаментов и медизделий, с января по апрель этого года нарастили объемы производства более чем на 14%, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин назвал отрасли, которые показали самый большой рост производства за последние пять лет. Среди них – фармотрасль, увеличившая объем производства в 3,7 раза."Сегодня свой значительный вклад в укрепление лекарственного суверенитета страны вносят свыше 300 московских производителей препаратов, медтехники и медизделий. С января по апрель 2024 года они нарастили объемы выпуска продукции более чем на 14 процентов. Особенно заметен рост производства фармацевтических субстанций – более чем в 3 раза. Помимо этого, в Москве активно изготавливают вакцины, антибиотики и прочую востребованную продукцию", – сказал Ликсутов, его слова привела пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.С начала текущего года производство медикаментов для лечения сердечно-сосудистой системы выросло в два раза. Такой же рост показал выпуск противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов в форме ампул. Кроме того, на 19% выросло производство препаратов для лечения нервной системы и на 11 – диагностических реагентов и прочих фармпрепаратов.В столице для развития производства создаются новые медицинские предприятия и рабочие места. Столичное правительство для этого оказывает всестороннюю помощь. В рамках помощи компании наделяют статусом резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". С помощью этого статуса компании пользуются специальным налоговым режимом. Например, резиденты ОЭЗ освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%. Кроме того, резиденты могут сократить логистические издержки и укрепить сотрудничество с такими же высокотехнологичными производствами."На базе ОЭЗ в столице уже создан один из самых больших в стране фармкластеров. Сегодня в него входят 12 компаний. Ожидается, что к 2030 году выручка предприятий фармацевтического кластера вырастет в 8 раз. Кроме того, на площадке Алабушево ОЭЗ "Технополис Москва" в настоящее время реализуется 4 крупных инвестиционных проекта по производству современных лекарственных препаратов с общим объемом инвестиций 72,5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба министра правительства столицы, главу московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.Он назвал ключевых игроков на столичном рынке фармацевтики. Среди них - "Р-Фарм", "Фармстандарт", "Велфарм", ФГУП "Московский эндокринный завод".Столица является городом, где развито производство. В мегаполисе ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где работают 725 тысяч человек. Каждый год в городе начинают свою работу до 50 средних и крупных компаний, а еще примерно 100 малых. Предприятия занимаются выпуском разных товаров и активно внедряют инновации.

https://ria.ru/20240516/kiberprotezy-1946381742.html

https://ria.ru/20240525/moscow-1948248854.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский, р-фарм, фармстандарт, москва