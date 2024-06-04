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В Ингушетии планируют до 2030 года легализовать труд 31 тысячи человек - РИА Новости, 04.06.2024
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Республика Ингушетия
 
14:57 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/legalizatsiya-1950414391.html
В Ингушетии планируют до 2030 года легализовать труд 31 тысячи человек
В Ингушетии планируют до 2030 года легализовать труд 31 тысячи человек - РИА Новости, 04.06.2024
В Ингушетии планируют до 2030 года легализовать труд 31 тысячи человек
Власти Ингушетии в рамках работы по снижению неформальной занятости планируют до 2030 года легализовать труд больше 31 тысячи человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:57
2024-06-04T14:57
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии в рамках работы по снижению неформальной занятости планируют до 2030 года легализовать труд больше 31 тысячи человек, сообщила пресс-служба главы региона. "В республике отмечается положительная деятельность в части выявления нелегальной занятости, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении. По данным минтруда Ингушетии, в течение ближайших трех лет планируется выявить 18,6 тысячи человек, работающих без оформления трудовых отношений, а до 2030 года предстоит легализовать труд свыше 31 тысячи граждан. Глава региона Махмуд-Али Калиматов поручил уделить больше внимания разъяснительной работе с жителями республики о необходимости оформления трудовых отношений. "На сегодняшний день незарегистрированная деятельность, не облагаемая налогами, продолжает оставаться негативной тенденцией. Из-за недобросовестных работодателей граждане теряют абсолютно все меры социальной поддержки, а бюджет недополучает средства на социальные нужды", - отметил он. По словам Калиматова, особенно проблемными в республике являются сферы строительства, торговли и транспорта, где отмечается наибольшее количество случаев неформальной занятости. "С этим необходимо бороться, важно довести до населения, что от размера официальной заработной платы зависит размер их будущей пенсии", - подчеркнул глава Ингушетии.
https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html
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махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия

В Ингушетии планируют до 2030 года легализовать труд 31 тысячи человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВодители
Водители - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии в рамках работы по снижению неформальной занятости планируют до 2030 года легализовать труд больше 31 тысячи человек, сообщила пресс-служба главы региона.
«
"В республике отмечается положительная деятельность в части выявления нелегальной занятости, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.
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По данным минтруда Ингушетии, в течение ближайших трех лет планируется выявить 18,6 тысячи человек, работающих без оформления трудовых отношений, а до 2030 года предстоит легализовать труд свыше 31 тысячи граждан.
Глава региона Махмуд-Али Калиматов поручил уделить больше внимания разъяснительной работе с жителями республики о необходимости оформления трудовых отношений.
«
"На сегодняшний день незарегистрированная деятельность, не облагаемая налогами, продолжает оставаться негативной тенденцией. Из-за недобросовестных работодателей граждане теряют абсолютно все меры социальной поддержки, а бюджет недополучает средства на социальные нужды", - отметил он.
По словам Калиматова, особенно проблемными в республике являются сферы строительства, торговли и транспорта, где отмечается наибольшее количество случаев неформальной занятости.
"С этим необходимо бороться, важно довести до населения, что от размера официальной заработной платы зависит размер их будущей пенсии", - подчеркнул глава Ингушетии.
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