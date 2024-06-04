https://ria.ru/20240604/lavrov-1950411357.html

Лавров прокомментировал отправку французских инструкторов на Украину

Лавров прокомментировал отправку французских инструкторов на Украину - РИА Новости, 04.06.2024

Лавров прокомментировал отправку французских инструкторов на Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность отправки на Украину французских инструкторов, заявил, что есть основания полагать, что такие инструкторы уже РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:45

2024-06-04T14:45

2024-06-04T14:57

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность отправки на Украину французских инструкторов, заявил, что есть основания полагать, что такие инструкторы уже работают в стране, они являются законной целью российских вооруженных сил."Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они ни значились, военнослужащими вооруженных сил Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил", - сказал Лавров на пресс-конференции.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.

https://ria.ru/20240604/italiya-1950333963.html

https://ria.ru/20240531/voyska-1949437720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сергей лавров, эммануэль макрон, франция