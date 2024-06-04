https://ria.ru/20240604/lavrov-1950411357.html
Лавров прокомментировал отправку французских инструкторов на Украину
Лавров прокомментировал отправку французских инструкторов на Украину - РИА Новости, 04.06.2024
Лавров прокомментировал отправку французских инструкторов на Украину
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность отправки на Украину французских инструкторов, заявил, что есть основания полагать, что такие инструкторы уже РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:45
2024-06-04T14:45
2024-06-04T14:57
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность отправки на Украину французских инструкторов, заявил, что есть основания полагать, что такие инструкторы уже работают в стране, они являются законной целью российских вооруженных сил."Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они ни значились, военнослужащими вооруженных сил Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил", - сказал Лавров на пресс-конференции.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
https://ria.ru/20240604/italiya-1950333963.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, сергей лавров, эммануэль макрон, франция
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Лавров прокомментировал отправку французских инструкторов на Украину
Лавров: французские военные уже могут быть на Украине и являются законной целью