https://ria.ru/20240604/laboratoriya-1950411452.html
Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекций
Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекций - РИА Новости, 04.06.2024
Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекций
Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекционных заболеваний, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:46
2024-06-04T14:46
2024-06-04T14:46
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекционных заболеваний, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Хороших результатов добиваемся в сотрудничестве в сфере здравоохранения. В ближайшее время здесь будет создана совместная российско-конголезская лаборатория по выявлению и профилактике инфекционных заболеваний", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Конго. Лавров в понедельник начал поездку по странам Африки, накануне он посетил с визитом Гвинею. Во вторник министр проводит переговоры с руководством республики Конго.
https://ria.ru/20240601/lavrov-1949891853.html
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россия, африка, гвинея, сергей лавров
Россия, Африка, Гвинея, Сергей Лавров
Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекций
Лавров: Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекций