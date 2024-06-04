https://ria.ru/20240604/laboratoriya-1950411452.html

Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекций

Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекций - РИА Новости, 04.06.2024

Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекций

Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекционных заболеваний, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:46

2024-06-04T14:46

2024-06-04T14:46

россия

африка

гвинея

сергей лавров

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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Россия и Конго создадут совместную лабораторию по профилактике инфекционных заболеваний, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Хороших результатов добиваемся в сотрудничестве в сфере здравоохранения. В ближайшее время здесь будет создана совместная российско-конголезская лаборатория по выявлению и профилактике инфекционных заболеваний", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Конго. Лавров в понедельник начал поездку по странам Африки, накануне он посетил с визитом Гвинею. Во вторник министр проводит переговоры с руководством республики Конго.

https://ria.ru/20240601/lavrov-1949891853.html

россия

африка

гвинея

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2024

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россия, африка, гвинея, сергей лавров