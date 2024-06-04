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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 04.06.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,63 копейки, до 12,2248 рубля, курс доллара - на 61,81 копейки, до 88,7574 рубля, евро РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:31

2024-06-04T16:31

2024-06-04T16:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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московская биржа

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,63 копейки, до 12,2248 рубля, курс доллара - на 61,81 копейки, до 88,7574 рубля, евро - на 30,91 копейки, до 96,5630 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа