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В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности
В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.06.2024
В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности отменён в Курчатове Курской области спустя 49 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:01
2024-06-04T14:01
2024-06-04T14:01
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменён в Курчатове Курской области спустя 49 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Врио губернатора сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в Курчатове, где находится АЭС, в 12.52. "Курчатов: внимание! Отбой ракетной опасности", —написал Смирнов.
https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950280178.html
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курчатов, курская область, алексей смирнов (политик) , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Курчатове Курской области отменили спустя 49 минут