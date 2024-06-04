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В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/kurchatov-1950393620.html
В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности
В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.06.2024
В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности отменён в Курчатове Курской области спустя 49 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:01
2024-06-04T14:01
специальная военная операция на украине
курчатов
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменён в Курчатове Курской области спустя 49 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Врио губернатора сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в Курчатове, где находится АЭС, в 12.52. "Курчатов: внимание! Отбой ракетной опасности", —написал Смирнов.
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курчатов, курская область, алексей смирнов (политик) , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Курчатове Курской области отменили спустя 49 минут

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменён в Курчатове Курской области спустя 49 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Врио губернатора сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в Курчатове, где находится АЭС, в 12.52.
"Курчатов: внимание! Отбой ракетной опасности", —написал Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурчатовКурская областьАлексей Смирнов (политик)РоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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