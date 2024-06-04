https://ria.ru/20240604/kurchatov-1950393620.html

В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности

В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.06.2024

В Курчатове Курской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности отменён в Курчатове Курской области спустя 49 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:01

2024-06-04T14:01

2024-06-04T14:01

специальная военная операция на украине

курчатов

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменён в Курчатове Курской области спустя 49 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Врио губернатора сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в Курчатове, где находится АЭС, в 12.52. "Курчатов: внимание! Отбой ракетной опасности", —написал Смирнов.

https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950280178.html

курчатов

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курчатов, курская область, алексей смирнов (политик) , россия, украина, вооруженные силы украины