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В городе Курчатов Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 04.06.2024 (обновлено: 13:02 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/kurchatov-1950374054.html
В городе Курчатов Курской области объявили ракетную опасность
В городе Курчатов Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2024
В городе Курчатов Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в городе Курчатов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:58
2024-06-04T13:02
специальная военная операция на украине
курчатов
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
курская аэс
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в городе Курчатов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Курчатов: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950280178.html
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курчатов, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Курская АЭС
В городе Курчатов Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в городе Курчатов Курской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в городе Курчатов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Курчатов: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
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Специальная военная операция на УкраинеКурчатовКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Курская АЭС
 
 
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