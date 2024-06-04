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В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики - РИА Новости, 04.06.2024
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13:00 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/kongo-1950374439.html
В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики
В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики - РИА Новости, 04.06.2024
В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:00
2024-06-04T13:00
россия
москва
сергей лавров
дени сассу-нгессо
в мире
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. В начале переговоров в резиденции президента Конго в Ойо глава российской дипломатии и конголезский лидер тепло приветствовали друг друга. Лавров передал президенту теплый привет из Москвы. "Здесь у вас отдыхаешь душой", - обратился он к Сассу-Нгессо. Переговоры начались в формате тет-а-тет, затем они продолжатся в расширенном формате.
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россия, москва, сергей лавров, дени сассу-нгессо, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, Дени Сассу-Нгессо, В мире
В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики

Лавров проводит переговоры с президентом Республики Конго Сассу-Нгессо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
В начале переговоров в резиденции президента Конго в Ойо глава российской дипломатии и конголезский лидер тепло приветствовали друг друга. Лавров передал президенту теплый привет из Москвы.
"Здесь у вас отдыхаешь душой", - обратился он к Сассу-Нгессо.
Переговоры начались в формате тет-а-тет, затем они продолжатся в расширенном формате.
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