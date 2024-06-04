https://ria.ru/20240604/kongo-1950374439.html

В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики

В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики - РИА Новости, 04.06.2024

В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:00

2024-06-04T13:00

2024-06-04T13:00

россия

москва

сергей лавров

дени сассу-нгессо

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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. В начале переговоров в резиденции президента Конго в Ойо глава российской дипломатии и конголезский лидер тепло приветствовали друг друга. Лавров передал президенту теплый привет из Москвы. "Здесь у вас отдыхаешь душой", - обратился он к Сассу-Нгессо. Переговоры начались в формате тет-а-тет, затем они продолжатся в расширенном формате.

https://ria.ru/20240603/lavrov-1950078631.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сергей лавров, дени сассу-нгессо, в мире