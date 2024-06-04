https://ria.ru/20240604/kongo-1950374439.html
В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики
В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики - РИА Новости, 04.06.2024
В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:00
2024-06-04T13:00
2024-06-04T13:00
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сергей лавров
дени сассу-нгессо
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. В начале переговоров в резиденции президента Конго в Ойо глава российской дипломатии и конголезский лидер тепло приветствовали друг друга. Лавров передал президенту теплый привет из Москвы. "Здесь у вас отдыхаешь душой", - обратился он к Сассу-Нгессо. Переговоры начались в формате тет-а-тет, затем они продолжатся в расширенном формате.
https://ria.ru/20240603/lavrov-1950078631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей лавров, дени сассу-нгессо, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, Дени Сассу-Нгессо, В мире
В Конго начались переговоры Лаврова с президентом республики
Лавров проводит переговоры с президентом Республики Конго Сассу-Нгессо