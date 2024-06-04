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Экс-замгенсека НАТО оценила вероятность прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 04.06.2024
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06:34 04.06.2024 (обновлено: 10:15 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/konfrontatsiya-1950310545.html
Экс-замгенсека НАТО оценила вероятность прямой конфронтации с Россией
Экс-замгенсека НАТО оценила вероятность прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 04.06.2024
Экс-замгенсека НАТО оценила вероятность прямой конфронтации с Россией
Риск прямой конфронтации между Россией и НАТО равен нулю, поскольку Североатлантический альянс никогда не нападет на Россию, заявила РИА Новости бывший... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T06:34
2024-06-04T10:15
россия
украина
сша
владимир путин
роуз гетемюллер
такер карлсон
нато
в мире
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ЖЕНЕВА, 4 июн — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Риск прямой конфронтации между Россией и НАТО равен нулю, поскольку Североатлантический альянс никогда не нападет на Россию, заявила РИА Новости бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. "Риск войны между НАТО и Россией, с точки зрения НАТО, равен нулю, потому что НАТО является оборонительным альянсом и никогда не будет действовать агрессивно, чтобы напасть на Россию", — сказала экс-замгенсека, а также бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями. Она заявила, что российская спецоперация вызывает беспокойство, однако, по ее словам, что касается НАТО, "то речь идет исключительно об обороне, а не об агрессии". Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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россия, украина, сша, владимир путин, роуз гетемюллер, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Роуз Гетемюллер, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Экс-замгенсека НАТО оценила вероятность прямой конфронтации с Россией

Экс-замгенсека НАТО: риск прямой конфронтации с Россией равняется нулю

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 июн — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Риск прямой конфронтации между Россией и НАТО равен нулю, поскольку Североатлантический альянс никогда не нападет на Россию, заявила РИА Новости бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.
"Риск войны между НАТО и Россией, с точки зрения НАТО, равен нулю, потому что НАТО является оборонительным альянсом и никогда не будет действовать агрессивно, чтобы напасть на Россию", — сказала экс-замгенсека, а также бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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Она заявила, что российская спецоперация вызывает беспокойство, однако, по ее словам, что касается НАТО, "то речь идет исключительно об обороне, а не об агрессии".
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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