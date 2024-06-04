https://ria.ru/20240604/kobakhidze-1950390142.html

Премьер Грузии считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах

Премьер Грузии считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах - РИА Новости, 04.06.2024

Премьер Грузии считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает бесперспективным иск, который неправительственные организации страны планируют подать в Конституционный суд в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:48

2024-06-04T13:48

2024-06-04T13:48

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467887_0:139:2686:1650_1920x0_80_0_0_db43ffa6da0d87043d3474f14239c4e2.png

ТБИЛИСИ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает бесперспективным иск, который неправительственные организации страны планируют подать в Конституционный суд в связи с принятым законом об иноагентах. Грузинские неправительственные организации ранее в совместном заявлении сообщили, что планируют обжаловать принятый парламентом закон об иноагентах в Конституционном суде. "Конечно, у каждого свое дело, но интересы нашего государства будут защищены до конца. Парламент должным образом защитит интересы государства и представит все аргументы, почему прозрачность полезна для нашей страны. Юридически... невозможно доказать, почему прозрачность НПО это нехорошо. Вы не можете привести никаких аргументов по этому поводу. Поэтому такой иск бесперспективен", - заявил премьер-министр журналистам. В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза.

https://ria.ru/20240604/gruziya-1950388463.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, ираклий кобахидзе