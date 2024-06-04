https://ria.ru/20240604/kobakhidze-1950390142.html
Премьер Грузии считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах
Премьер Грузии считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах - РИА Новости, 04.06.2024
Премьер Грузии считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает бесперспективным иск, который неправительственные организации страны планируют подать в Конституционный суд в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:48
2024-06-04T13:48
2024-06-04T13:48
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает бесперспективным иск, который неправительственные организации страны планируют подать в Конституционный суд в связи с принятым законом об иноагентах. Грузинские неправительственные организации ранее в совместном заявлении сообщили, что планируют обжаловать принятый парламентом закон об иноагентах в Конституционном суде. "Конечно, у каждого свое дело, но интересы нашего государства будут защищены до конца. Парламент должным образом защитит интересы государства и представит все аргументы, почему прозрачность полезна для нашей страны. Юридически... невозможно доказать, почему прозрачность НПО это нехорошо. Вы не можете привести никаких аргументов по этому поводу. Поэтому такой иск бесперспективен", - заявил премьер-министр журналистам. В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза.
https://ria.ru/20240604/gruziya-1950388463.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах
Кобахидзе: иск НПО в Конституционный суд по закону об иноагентах бесперспективен
ТБИЛИСИ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает бесперспективным иск, который неправительственные организации страны планируют подать в Конституционный суд в связи с принятым законом об иноагентах.
Грузинские неправительственные организации ранее в совместном заявлении сообщили, что планируют обжаловать принятый парламентом закон об иноагентах в Конституционном суде.
"Конечно, у каждого свое дело, но интересы нашего государства будут защищены до конца. Парламент должным образом защитит интересы государства и представит все аргументы, почему прозрачность полезна для нашей страны. Юридически... невозможно доказать, почему прозрачность НПО это нехорошо. Вы не можете привести никаких аргументов по этому поводу. Поэтому такой иск бесперспективен", - заявил премьер-министр журналистам.
В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили
отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы о введении санкций со стороны США
и Евросоюза.