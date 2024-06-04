https://ria.ru/20240604/kitay-1950399848.html

СМИ назвали причину критики ЕС позиции Китая по Украине

СМИ назвали причину критики ЕС позиции Китая по Украине - РИА Новости, 04.06.2024

СМИ назвали причину критики ЕС позиции Китая по Украине

Страны Евросоюза выступают с критикой позиции Пекина в отношении украинского кризиса для того, чтобы оправдать введение торговых ограничений в отношении Китая,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:15

2024-06-04T14:15

2024-06-04T14:15

в мире

китай

пекин

россия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Страны Евросоюза выступают с критикой позиции Пекина в отношении украинского кризиса для того, чтобы оправдать введение торговых ограничений в отношении Китая, заявил высокопоставленный дипломат из ЕС, слова которого проводит издание South China Morning Post. По словам дипломата, страны ЕС обеспокоены предстоящей конфронтацией с Китаем, но они знают, что она неизбежна в следующем политическом цикле, поскольку законодатели будут настаивать на защите европейских рабочих мест и промышленности и нет никакого способа избежать этого. "Они будут "счастливы" использовать высказывания (Владимира) Зеленского в качестве "дополнительного оправдания" (жесткой позиции по отношению к Пекину), говоря о том, что Китай также помогает России в борьбе с Украиной", - приводит агентство слова источника. Ранее министр коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что Китай примет необходимые меры для защиты своих компаний, если ЕС будет пытаться подавить их. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен до этого сообщила, что у ЕС вызывает беспокойство перепроизводство КНР "искусственно дешевой продукции", которая наводняет европейский рынок, а также проблемы компаний ЕС с доступом на китайский рынок "на справедливых условиях" и принудительная передача технологий. При этом она подчеркнула, что речь идет не о закрытии рынка или протекционизме. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что развитие Китая приносит Европе возможности, а не риски, протекционизм не поможет Евросоюзу решить имеющиеся проблемы.

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

https://ria.ru/20240510/borrel-1945089982.html

китай

пекин

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в мире, китай, пекин, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз