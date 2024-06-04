https://ria.ru/20240604/kiberprestupnost-1950448771.html
Назван размер ущерба от IT-преступлений за четыре месяца
Назван размер ущерба от IT-преступлений за четыре месяца - РИА Новости, 04.06.2024
Назван размер ущерба от IT-преступлений за четыре месяца
Ущерб от IT-преступлений в России за четыре месяца текущего года превысил 54 миллиарда рублей, жертвами уловок преступников стали более 40 тысяч пенсионеров,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:24
2024-06-04T16:24
2024-06-04T23:29
россия
владимир колокольцев
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ущерб от IT-преступлений в России за четыре месяца текущего года превысил 54 миллиарда рублей, жертвами уловок преступников стали более 40 тысяч пенсионеров, следует из статистики.Выступая в мае в Совфеде, Колокольцев отмечал, что ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и семь тысяч несовершеннолетних."С 2020 года количество посягательств с использованием информационных технологий увеличилось на треть. Доля дистанционных деяний в общем массиве сейчас приближается к 40%. В прошлом году от них пострадало полмиллиона человек, из которых практически каждый четвертый - пенсионер. Уже в этом году жертвами различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста. Существенным является размер причиненного ущерба. Суммарно за 2023 год и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей", - сказал глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на заседании коллегии МВД России, посвященному противодействию IT-преступности.Также глава ведомства отметил, что в прошлом и текущем годах фиксируется всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. По его словам, в 2020 году их доля среди дистанционных составов не превышала 1%, сейчас это каждое восьмое IT-преступление.Как подчеркнул Колокольцев, в настоящее время совершенствуются алгоритмы подготовки сотрудников, оптимизированы методы расследования на фоне меняющихся способов дистанционных преступлений.
https://ria.ru/20240603/golovanov-1949438535.html
https://ria.ru/20240123/spetsialisty-1922868718.html
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россия, владимир колокольцев, происшествия
Россия, Владимир Колокольцев, Происшествия
Назван размер ущерба от IT-преступлений за четыре месяца
Ущерб от IT-преступлений в России за четыре месяца превысил 54 миллиарда рублей
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ущерб от IT-преступлений в России за четыре месяца текущего года превысил 54 миллиарда рублей, жертвами уловок преступников стали более 40 тысяч пенсионеров, следует из статистики.
Выступая в мае в Совфеде, Колокольцев
отмечал, что ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и семь тысяч несовершеннолетних.
"С 2020 года количество посягательств с использованием информационных технологий увеличилось на треть. Доля дистанционных деяний в общем массиве сейчас приближается к 40%. В прошлом году от них пострадало полмиллиона человек, из которых практически каждый четвертый - пенсионер. Уже в этом году жертвами различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста. Существенным является размер причиненного ущерба. Суммарно за 2023 год и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей", - сказал глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на заседании коллегии МВД России, посвященному противодействию IT-преступности.
Также глава ведомства отметил, что в прошлом и текущем годах фиксируется всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. По его словам, в 2020 году их доля среди дистанционных составов не превышала 1%, сейчас это каждое восьмое IT-преступление.
Как подчеркнул Колокольцев, в настоящее время совершенствуются алгоритмы подготовки сотрудников, оптимизированы методы расследования на фоне меняющихся способов дистанционных преступлений.