https://ria.ru/20240604/kiberprestupnost-1950448771.html

Назван размер ущерба от IT-преступлений за четыре месяца

Назван размер ущерба от IT-преступлений за четыре месяца - РИА Новости, 04.06.2024

Назван размер ущерба от IT-преступлений за четыре месяца

Ущерб от IT-преступлений в России за четыре месяца текущего года превысил 54 миллиарда рублей, жертвами уловок преступников стали более 40 тысяч пенсионеров,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:24

2024-06-04T16:24

2024-06-04T23:29

россия

владимир колокольцев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919031264_0:85:3076:1815_1920x0_80_0_0_104fd547fd3a2b721c53b6151ac5efe5.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ущерб от IT-преступлений в России за четыре месяца текущего года превысил 54 миллиарда рублей, жертвами уловок преступников стали более 40 тысяч пенсионеров, следует из статистики.Выступая в мае в Совфеде, Колокольцев отмечал, что ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и семь тысяч несовершеннолетних."С 2020 года количество посягательств с использованием информационных технологий увеличилось на треть. Доля дистанционных деяний в общем массиве сейчас приближается к 40%. В прошлом году от них пострадало полмиллиона человек, из которых практически каждый четвертый - пенсионер. Уже в этом году жертвами различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста. Существенным является размер причиненного ущерба. Суммарно за 2023 год и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей", - сказал глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на заседании коллегии МВД России, посвященному противодействию IT-преступности.Также глава ведомства отметил, что в прошлом и текущем годах фиксируется всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. По его словам, в 2020 году их доля среди дистанционных составов не превышала 1%, сейчас это каждое восьмое IT-преступление.Как подчеркнул Колокольцев, в настоящее время совершенствуются алгоритмы подготовки сотрудников, оптимизированы методы расследования на фоне меняющихся способов дистанционных преступлений.

https://ria.ru/20240603/golovanov-1949438535.html

https://ria.ru/20240123/spetsialisty-1922868718.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир колокольцев, происшествия