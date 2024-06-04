https://ria.ru/20240604/khorvatiya-1950315431.html

За место в Европарламенте от Хорватии борется оппозиционный серб-антифашист

За место в Европарламенте от Хорватии борется оппозиционный серб-антифашист - РИА Новости, 04.06.2024

За место в Европарламенте от Хорватии борется оппозиционный серб-антифашист

Глава Сербского народного веча (совета национального меньшинства) в Хорватии профессор Милорад Пуповац заявил РИА Новости, что выдвинул кандидатуру на выборах в РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:17

2024-06-04T08:17

2024-06-04T08:17

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БЕЛГРАД, 4 июн – РИА Новости. Глава Сербского народного веча (совета национального меньшинства) в Хорватии профессор Милорад Пуповац заявил РИА Новости, что выдвинул кандидатуру на выборах в Европарламент в списке движения Fair Play lista 9, чтобы защищать права человека и нацменьшинств и ценности антифашизма. В Хорватии выборы депутатов Европарламента состоятся 9 июня с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Государственная избирательная комиссия зарегистрировала 25 партий и коалиций, которые претендуют на 12 отведенных хорватам мандатов в Европарламенте из всего 720. Правом голоса обладают немногим более 3,7 миллиона граждан. Лидер "Независимой демократической сербской партии (SDSS)", председатель совета нацменьшинства и член парламента Хорватии выдвигал свою кандидатуру на выборах в Европарламент в 2014 и 2019 годах, но оба раза не хватило минимального числа голосов. "Мы сейчас – часть коалиции, которая сохраняет политический центр в Хорватии. Мы бы хотели, чтобы на этих выборах партии политического центра получили мандаты и в Европейском парламенте, чтобы могли защищать ценности и права человека и меньшинств, политического плюрализма и то, что обеспечило Европе мир после Второй мировой войны – антифашизм и политика диалога и компромисса, соблюдение международного права", - заявил профессор Пуповац в разговоре с агентством. Политик отметил, что после выборов в Сабор (однопалатный парламент) Хорватии 17 апреля этого года, его партия не вошла в правящее большинство, не участвует в формировании политики нынешнего хорватского правительства и является частью оппозиции относительно правящего Хорватского демократического союза (HDZ). "Большую часть жизни я посвятил поддержанию мира на территории бывшей Югославии и миру в отношениях между хорватским и сербским народом. Могу сказать, что с глубоким сожалением слежу за происходящим на Украине и в отношениях между Украиной и РФ. Надеюсь, что победит логика, которая обеспечит мир и Украине и в отношениях между ней и РФ", - подчеркнул глава Сербского народного веча Хорватии и кандидат в Европарламент. Fair Play lista 9 идет на выборы 9 июня как коалиция либерально-демократических партий Хорватии, ее возглавляет Вальтер Флего, член Renew Europe Group в Европарламенте из хорватского региона Истрия, где живет значительное итальянское нацменьшинство и исторически не развит хорватский национализм. Позиция властей ХорватииПравительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наемники воюют и, по данным МО РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/konflikt-1941178353.html

https://ria.ru/20240209/rezolyutsiya-1926329988.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924993426.html

https://ria.ru/20240604/evroparlament-1950308570.html

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Дарья Буймова

в мире, хорватия, украина, россия, андрей пленкович, владимир зеленский, сергей лавров, европарламент, нато