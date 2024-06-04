Рейтинг@Mail.ru
За место в Европарламенте от Хорватии борется оппозиционный серб-антифашист - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/khorvatiya-1950315431.html
За место в Европарламенте от Хорватии борется оппозиционный серб-антифашист
За место в Европарламенте от Хорватии борется оппозиционный серб-антифашист - РИА Новости, 04.06.2024
За место в Европарламенте от Хорватии борется оппозиционный серб-антифашист
Глава Сербского народного веча (совета национального меньшинства) в Хорватии профессор Милорад Пуповац заявил РИА Новости, что выдвинул кандидатуру на выборах в РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:17
2024-06-04T08:17
в мире
хорватия
украина
россия
андрей пленкович
владимир зеленский
сергей лавров
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
БЕЛГРАД, 4 июн – РИА Новости. Глава Сербского народного веча (совета национального меньшинства) в Хорватии профессор Милорад Пуповац заявил РИА Новости, что выдвинул кандидатуру на выборах в Европарламент в списке движения Fair Play lista 9, чтобы защищать права человека и нацменьшинств и ценности антифашизма. В Хорватии выборы депутатов Европарламента состоятся 9 июня с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Государственная избирательная комиссия зарегистрировала 25 партий и коалиций, которые претендуют на 12 отведенных хорватам мандатов в Европарламенте из всего 720. Правом голоса обладают немногим более 3,7 миллиона граждан. Лидер "Независимой демократической сербской партии (SDSS)", председатель совета нацменьшинства и член парламента Хорватии выдвигал свою кандидатуру на выборах в Европарламент в 2014 и 2019 годах, но оба раза не хватило минимального числа голосов. "Мы сейчас – часть коалиции, которая сохраняет политический центр в Хорватии. Мы бы хотели, чтобы на этих выборах партии политического центра получили мандаты и в Европейском парламенте, чтобы могли защищать ценности и права человека и меньшинств, политического плюрализма и то, что обеспечило Европе мир после Второй мировой войны – антифашизм и политика диалога и компромисса, соблюдение международного права", - заявил профессор Пуповац в разговоре с агентством. Политик отметил, что после выборов в Сабор (однопалатный парламент) Хорватии 17 апреля этого года, его партия не вошла в правящее большинство, не участвует в формировании политики нынешнего хорватского правительства и является частью оппозиции относительно правящего Хорватского демократического союза (HDZ). "Большую часть жизни я посвятил поддержанию мира на территории бывшей Югославии и миру в отношениях между хорватским и сербским народом. Могу сказать, что с глубоким сожалением слежу за происходящим на Украине и в отношениях между Украиной и РФ. Надеюсь, что победит логика, которая обеспечит мир и Украине и в отношениях между ней и РФ", - подчеркнул глава Сербского народного веча Хорватии и кандидат в Европарламент. Fair Play lista 9 идет на выборы 9 июня как коалиция либерально-демократических партий Хорватии, ее возглавляет Вальтер Флего, член Renew Europe Group в Европарламенте из хорватского региона Истрия, где живет значительное итальянское нацменьшинство и исторически не развит хорватский национализм. Позиция властей ХорватииПравительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наемники воюют и, по данным МО РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/konflikt-1941178353.html
https://ria.ru/20240209/rezolyutsiya-1926329988.html
https://ria.ru/20240202/evropa-1924993426.html
https://ria.ru/20240604/evroparlament-1950308570.html
хорватия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, украина, россия, андрей пленкович, владимир зеленский, сергей лавров, европарламент, нато
В мире, Хорватия, Украина, Россия, Андрей Пленкович, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Европарламент, НАТО
За место в Европарламенте от Хорватии борется оппозиционный серб-антифашист

Глава Сербского народного веча Хорватии поборется за место в Европарламенте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 июн – РИА Новости. Глава Сербского народного веча (совета национального меньшинства) в Хорватии профессор Милорад Пуповац заявил РИА Новости, что выдвинул кандидатуру на выборах в Европарламент в списке движения Fair Play lista 9, чтобы защищать права человека и нацменьшинств и ценности антифашизма.
В Хорватии выборы депутатов Европарламента состоятся 9 июня с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Государственная избирательная комиссия зарегистрировала 25 партий и коалиций, которые претендуют на 12 отведенных хорватам мандатов в Европарламенте из всего 720. Правом голоса обладают немногим более 3,7 миллиона граждан.
Французские солдаты - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Потомок Наполеона заговорил о конфликте с Россией
20 апреля, 03:20
Лидер "Независимой демократической сербской партии (SDSS)", председатель совета нацменьшинства и член парламента Хорватии выдвигал свою кандидатуру на выборах в Европарламент в 2014 и 2019 годах, но оба раза не хватило минимального числа голосов.
«
"Мы сейчас – часть коалиции, которая сохраняет политический центр в Хорватии. Мы бы хотели, чтобы на этих выборах партии политического центра получили мандаты и в Европейском парламенте, чтобы могли защищать ценности и права человека и меньшинств, политического плюрализма и то, что обеспечило Европе мир после Второй мировой войны – антифашизм и политика диалога и компромисса, соблюдение международного права", - заявил профессор Пуповац в разговоре с агентством.
Политик отметил, что после выборов в Сабор (однопалатный парламент) Хорватии 17 апреля этого года, его партия не вошла в правящее большинство, не участвует в формировании политики нынешнего хорватского правительства и является частью оппозиции относительно правящего Хорватского демократического союза (HDZ).
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В постпредстве при ЕС ответили на антироссийскую резолюцию Европарламента
9 февраля, 05:59
"Большую часть жизни я посвятил поддержанию мира на территории бывшей Югославии и миру в отношениях между хорватским и сербским народом. Могу сказать, что с глубоким сожалением слежу за происходящим на Украине и в отношениях между Украиной и РФ. Надеюсь, что победит логика, которая обеспечит мир и Украине и в отношениях между ней и РФ", - подчеркнул глава Сербского народного веча Хорватии и кандидат в Европарламент.
Fair Play lista 9 идет на выборы 9 июня как коалиция либерально-демократических партий Хорватии, ее возглавляет Вальтер Флего, член Renew Europe Group в Европарламенте из хорватского региона Истрия, где живет значительное итальянское нацменьшинство и исторически не развит хорватский национализм.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Орбан заявил, что Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США
2 февраля, 11:46

Позиция властей Хорватии

Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.
Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.
Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наемники воюют и, по данным МО РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Европарламенте выступят против поставок оружия Украине
05:34
 
В миреХорватияУкраинаРоссияАндрей ПленковичВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЕвропарламентНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала