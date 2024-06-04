https://ria.ru/20240604/kardiolog-1950303208.html

Врач рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Врач рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 04.06.2024

Врач рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний требует динамических и физических нагрузок, регулярно проводимых как минимум в течение 30 минут в день, заявил РИА... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T03:09

2024-06-04T03:09

2024-06-04T03:09

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россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний требует динамических и физических нагрузок, регулярно проводимых как минимум в течение 30 минут в день, заявил РИА Новости заслуженный̆ врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург. "Для профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний рекомендованы динамические и физические нагрузки. Но они должны носить регулярных характер. Считается, что необходимо проводить такие нагрузки в течение не менее 30 минут. Желательно, чтобы они были, но аэробные, то есть на свежем воздухе", - сказал Гинзбург. Также врач рекомендовал пациентам, самостоятельно проводящим физические нагрузки, контролировать число сердечных сокращений. "Мы рекомендуем пациентам научиться контролировать число сердечных сокращений. Пульс во время и после физических нагрузок должен увеличиваться по сравнению с исходным, но не превышать пороговые значения, в частности, 100-110 ударов в одну минуту", - добавил Гинзбург.

https://ria.ru/20240530/kardiolog-1949254006.html

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общество, россия, михаил гинзбург, здоровье - общество