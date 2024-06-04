Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/kardiolog-1950303208.html
Врач рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Врач рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 04.06.2024
Врач рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний требует динамических и физических нагрузок, регулярно проводимых как минимум в течение 30 минут в день, заявил РИА... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T03:09
2024-06-04T03:09
общество
россия
михаил гинзбург
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564019606_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_c0776604703116b8b6cd2c6dc8b51bcc.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний требует динамических и физических нагрузок, регулярно проводимых как минимум в течение 30 минут в день, заявил РИА Новости заслуженный̆ врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург. "Для профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний рекомендованы динамические и физические нагрузки. Но они должны носить регулярных характер. Считается, что необходимо проводить такие нагрузки в течение не менее 30 минут. Желательно, чтобы они были, но аэробные, то есть на свежем воздухе", - сказал Гинзбург. Также врач рекомендовал пациентам, самостоятельно проводящим физические нагрузки, контролировать число сердечных сокращений. "Мы рекомендуем пациентам научиться контролировать число сердечных сокращений. Пульс во время и после физических нагрузок должен увеличиваться по сравнению с исходным, но не превышать пороговые значения, в частности, 100-110 ударов в одну минуту", - добавил Гинзбург.
https://ria.ru/20240530/kardiolog-1949254006.html
https://ria.ru/20240517/kardiolog-1946563627.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564019606_0:0:1373:1029_1920x0_80_0_0_1796791ddc58707b792a78d96c31371a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил гинзбург, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Гинзбург, Здоровье - Общество
Врач рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиолог Гинзбург: профилактика заболеваний сердца требует регулярных нагрузок

© РИА Новости / Евгений СамаринМонитор с жизненным показателями
Монитор с жизненным показателями - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
Монитор с жизненным показателями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний требует динамических и физических нагрузок, регулярно проводимых как минимум в течение 30 минут в день, заявил РИА Новости заслуженный̆ врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Люберецкой областной больницы и главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург.
"Для профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний рекомендованы динамические и физические нагрузки. Но они должны носить регулярных характер. Считается, что необходимо проводить такие нагрузки в течение не менее 30 минут. Желательно, чтобы они были, но аэробные, то есть на свежем воздухе", - сказал Гинзбург.
Соль - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Кардиолог назвал продукт, который необходимо исключить при болезнях сердца
30 мая, 03:26
Также врач рекомендовал пациентам, самостоятельно проводящим физические нагрузки, контролировать число сердечных сокращений.
"Мы рекомендуем пациентам научиться контролировать число сердечных сокращений. Пульс во время и после физических нагрузок должен увеличиваться по сравнению с исходным, но не превышать пороговые значения, в частности, 100-110 ударов в одну минуту", - добавил Гинзбург.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Кардиолог предупредил об опасности длительных телефонных разговоров
17 мая, 02:11
 
ОбществоРоссияМихаил ГинзбургЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала