https://ria.ru/20240604/kamenka-1950394867.html

ВСУ дважды атаковали подстанцию в Запорожской области

ВСУ дважды атаковали подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2024

ВСУ дважды атаковали подстанцию в Запорожской области

Украинские войска дважды во вторник атаковали подстанцию в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, без электричества остались свыше 11 тысяч... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:03

2024-06-04T14:03

2024-06-04T14:04

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды во вторник атаковали подстанцию в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, без электричества остались свыше 11 тысяч абонентов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем телеграм-канале. "В результате повторного удара боевиков ВСУ по электроподстанции свыше 11 тысяч абонентов остались без электричества", - написал Рогов. По его словам, вторая атака дроном-камикадзе по электроподстанции "Каменка" совершена спустя 45 минут после первой, после которой была повреждена защитная сетка, осколком разбито стекло масломерного датчика, но возгорания не произошло и электроснабжение не нарушено. Теперь же поврежден трансформатор, обесточены абоненты части Каменки-Днепровской и прилегающих сел. Начато восстановление критической инфраструктуры. Пострадавших нет, добавил Рогов.

https://ria.ru/20240604/obstrely-1950297356.html

https://ria.ru/20240604/faza-1950364110.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия