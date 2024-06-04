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ВСУ дважды атаковали подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 04.06.2024 (обновлено: 14:04 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/kamenka-1950394867.html
ВСУ дважды атаковали подстанцию в Запорожской области
ВСУ дважды атаковали подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2024
ВСУ дважды атаковали подстанцию в Запорожской области
Украинские войска дважды во вторник атаковали подстанцию в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, без электричества остались свыше 11 тысяч... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:03
2024-06-04T14:04
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды во вторник атаковали подстанцию в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, без электричества остались свыше 11 тысяч абонентов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем телеграм-канале. "В результате повторного удара боевиков ВСУ по электроподстанции свыше 11 тысяч абонентов остались без электричества", - написал Рогов. По его словам, вторая атака дроном-камикадзе по электроподстанции "Каменка" совершена спустя 45 минут после первой, после которой была повреждена защитная сетка, осколком разбито стекло масломерного датчика, но возгорания не произошло и электроснабжение не нарушено. Теперь же поврежден трансформатор, обесточены абоненты части Каменки-Днепровской и прилегающих сел. Начато восстановление критической инфраструктуры. Пострадавших нет, добавил Рогов.
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950297356.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ дважды атаковали подстанцию в Запорожской области

ВСУ дважды атаковали подстанцию "Каменка" в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды во вторник атаковали подстанцию в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, без электричества остались свыше 11 тысяч абонентов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
"В результате повторного удара боевиков ВСУ по электроподстанции свыше 11 тысяч абонентов остались без электричества", - написал Рогов.
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По его словам, вторая атака дроном-камикадзе по электроподстанции "Каменка" совершена спустя 45 минут после первой, после которой была повреждена защитная сетка, осколком разбито стекло масломерного датчика, но возгорания не произошло и электроснабжение не нарушено.
Теперь же поврежден трансформатор, обесточены абоненты части Каменки-Днепровской и прилегающих сел. Начато восстановление критической инфраструктуры. Пострадавших нет, добавил Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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