https://ria.ru/20240604/istyazaniya-1950436668.html

В Ивановской области мужчина девять лет систематически истязал детей

В Ивановской области мужчина девять лет систематически истязал детей - РИА Новости, 04.06.2024

В Ивановской области мужчина девять лет систематически истязал детей

Суд в Ивановской области приговорил к 11 годам 6 месяцам колонии общего режима жителя Шуи, который 9 лет систематически истязал своих детей, сообщила... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:48

2024-06-04T15:48

2024-06-04T15:48

происшествия

шуя

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Суд в Ивановской области приговорил к 11 годам 6 месяцам колонии общего режима жителя Шуи, который 9 лет систематически истязал своих детей, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Судом установлено, что 38-летний житель города Шуя на протяжении 9 лет систематически истязал своих троих несовершеннолетних детей – 12-летнего сына, дочерей 6 и 14 лет, издевался над детьми, причинил им физические и нравственные страдания", - сообщила пресс-служба на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года после публикации в соцсетях видео с жестоким избиением отцом 12-летнего сына. "Приговором Шуйского городского суда… назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденного 2 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших", - добавляет пресс-служба судов. Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, мужчина признан виновным по статьям об истязании несовершеннолетних, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, сопряженном с жестоким обращением, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшем за собой психическое расстройство, связанное с издевательством и мучениями.

https://ria.ru/20240602/zhenschina-1950033409.html

https://ria.ru/20240306/prigovor-1931542045.html

шуя

ивановская область

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происшествия, шуя, ивановская область