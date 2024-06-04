https://ria.ru/20240604/issledovanie-1950353127.html

Исследование показало, как россияне оценивают свое финансовое положение

Исследование показало, как россияне оценивают свое финансовое положение - РИА Новости, 04.06.2024

Исследование показало, как россияне оценивают свое финансовое положение

Более половины россиян считают, что их благосостояние, в которое входят, например, оценки дохода и возможностей профессионального роста, стабильно, к таким... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:39

2024-06-04T11:39

2024-06-04T11:39

россия

москва

ромир

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более половины россиян считают, что их благосостояние, в которое входят, например, оценки дохода и возможностей профессионального роста, стабильно, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнёры" и исследовательского холдинга "Ромир", результаты их исследования имеются в распоряжении РИА Новости. "Более половины россиян ощущают свое положение стабильным... Количество негативных ответов, отмечающих ухудшение благосостояния, сократилось в среднем в 1,5 раза по всем факторам. Количество положительных ответов, указывающих на улучшение благосостояния, выросло в 1,7 раза", - показало исследование, в котором приняли участие 2700 респондентов по всей России. Так, особенно заметны с точки зрения благосостояния положительные изменения в категориях дохода респондентов и возможностей их профессионального дохода, а также в сфере досуга и отдыха. "В целом по сравнению с прошлым годом ожидания относительно будущего значительно улучшились: респонденты ожидают улучшения и в положении своей семьи, и в компании, где они работают, и в стране. Разница в ожиданиях составила от 16% до 21% и по большинству показателей оказалась в "зеленой" зоне, при этом наибольшую положительную динамику показали ожидания относительно благосостояния страны в целом", – комментирует директор Института "Яков и Партнёры" и соавтор исследования Елена Кузнецова. При этом, по ее словам, большая часть россиян ментально подстроилась к новой реальности. Доля респондентов, указывающих, что возврат к прежней жизни невозможен, возросла в два раза – с 20% до 40%. Исследование также показало, что опрошенные в возрасте 18-19 лет восприняли изменения за последний год наиболее оптимистично по большинству факторов, особенно по ощущению долгосрочной стабильности (+3%). А представители старшего поколения, напротив, оценили происходящие изменения наиболее пессимистично, в первую очередь это касается безопасности места жительства (–40%) и отношений с близкими и друзьями (–34%). "На мой взгляд, представители данной возрастной группы смотрят в будущее через призму прожитых лет, кризисов, уже понимая, что будет в дальнейшем. Здесь главными источниками тревоги стали опасения по поводу долгосрочной стабильности и сбережения накоплений. Любопытен также тот факт, что, по сравнению с жителями Москвы и северной столицы, представители миллионников и других регионов России смотрят на мир оптимистичнее", – отметила исполнительный директор "Ромир" Инна Караева.

https://ria.ru/20240114/dokhod-1921251257.html

https://ria.ru/20240603/vtsiom-1950112359.html

https://ria.ru/20231219/vklady-1916604077.html

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россия, москва, ромир , общество