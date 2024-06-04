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Объем инвестиций в основной капитал вырос в Тамбовской области - РИА Новости, 04.06.2024
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Тамбовская область
 
12:51 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/investitsii-1950372477.html
Объем инвестиций в основной капитал вырос в Тамбовской области
Объем инвестиций в основной капитал вырос в Тамбовской области - РИА Новости, 04.06.2024
Объем инвестиций в основной капитал вырос в Тамбовской области
Объем инвестиций в основной капитал за 2023 год вырос на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и составил 92,4 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:51
2024-06-04T12:51
тамбовская область
технологии
тамбовская область
максим егоров
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал за 2023 год вырос на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и составил 92,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подведены итоги инвестиционной активности предприятий и организаций Тамбовской области за минувший год. Наибольшую динамику продемонстрировали предприятия обрабатывающих производств, увеличив инвестиции на 27,7%. Лидерами роста стали предприятия пищевой промышленности. Также высокие показатели демонстрировали компании, специализирующиеся на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Чаще всего инвестиции направлялись на строительство и ремонт зданий и сооружений, улучшение земель, приобретение оборудования. Самыми привлекательными для инвесторов являются обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, транспортировка и хранение. По источникам финансирования основную долю занимают собственные средства предприятий – 66%. В целом в регионе растет инвестиционная активность. По оценке экспертов, этому способствует поддержка реального сектора со стороны правительства субъекта и новые прозрачные правила для всех инвесторов. Так, Тамбовская область входит в топ-15 Национального рейтинга инвестиционного климата, подготовленного Агентством стратегических инициатив. Данное исследование оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, говорится в сообщении. Поддержка инвесторов активизировала работу по импортозамещению - тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции, которая включает инерциальные блоки, бесплатформенные навигационные системы, промышленные отбеливатели. "В Тамбовской области созданы благоприятные условия для инвесторов. При этом поддержка промышленных предприятий – одно из приоритетных направлений работы правительства региона. По госпрограммам в 2023 году привлечено более двух миллиардов рублей федеральных ресурсов в качестве мер поддержи. В прошедшем году в полную силу заработал региональный Фонд развития промышленности, благодаря которому на каждый вложенный рубль региональных средств дополнительно привлечено девять рублей из федерального бюджета", - рассказал глава области Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231224/promyshlennost-1917771331.html
https://ria.ru/20231220/indeks-1917051157.html
https://ria.ru/20231009/nagrady-1901596470.html
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технологии, тамбовская область, максим егоров, фонд развития промышленности
Тамбовская область, Технологии, Тамбовская область, Максим Егоров, Фонд развития промышленности

Объем инвестиций в основной капитал вырос в Тамбовской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал за 2023 год вырос на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и составил 92,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подведены итоги инвестиционной активности предприятий и организаций Тамбовской области за минувший год.
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Наибольшую динамику продемонстрировали предприятия обрабатывающих производств, увеличив инвестиции на 27,7%. Лидерами роста стали предприятия пищевой промышленности. Также высокие показатели демонстрировали компании, специализирующиеся на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий.
Чаще всего инвестиции направлялись на строительство и ремонт зданий и сооружений, улучшение земель, приобретение оборудования. Самыми привлекательными для инвесторов являются обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, транспортировка и хранение. По источникам финансирования основную долю занимают собственные средства предприятий – 66%.
В целом в регионе растет инвестиционная активность. По оценке экспертов, этому способствует поддержка реального сектора со стороны правительства субъекта и новые прозрачные правила для всех инвесторов.
Так, Тамбовская область входит в топ-15 Национального рейтинга инвестиционного климата, подготовленного Агентством стратегических инициатив. Данное исследование оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, говорится в сообщении.
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Поддержка инвесторов активизировала работу по импортозамещению - тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции, которая включает инерциальные блоки, бесплатформенные навигационные системы, промышленные отбеливатели.
"В Тамбовской области созданы благоприятные условия для инвесторов. При этом поддержка промышленных предприятий – одно из приоритетных направлений работы правительства региона. По госпрограммам в 2023 году привлечено более двух миллиардов рублей федеральных ресурсов в качестве мер поддержи. В прошедшем году в полную силу заработал региональный Фонд развития промышленности, благодаря которому на каждый вложенный рубль региональных средств дополнительно привлечено девять рублей из федерального бюджета", - рассказал глава области Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба.
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Тамбовская областьТехнологииТамбовская областьМаксим ЕгоровФонд развития промышленности
 
 
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