https://ria.ru/20240604/informatika-1736190797.html

Баллы ЕГЭ по информатике: что изменилось в 2024 году

Баллы ЕГЭ по информатике 2024: критерии оценки, перевод, таблица, первичные и вторичные

Баллы ЕГЭ по информатике: что изменилось в 2024 году

Баллы ЕГЭ по информатике и ИКТ — это оценка уровня знаний выпускника, необходимая для поступления в вуз. Таблица шкалы перевода первичных баллов во вторичные в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:39

2024-06-04T13:39

2024-06-04T13:39

образование - общество

компьютеры

единый государственный экзамен (егэ)

россия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Баллы ЕГЭ по информатике и ИКТ — это оценка уровня знаний выпускника, необходимая для поступления в вуз. Таблица шкалы перевода первичных баллов во вторичные в 2024 году, сколько максимально баллов можно получить за каждое задание и какой минимальный проходной балл в ВУЗ по версии Минобрнауки, — в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ по информатикеЕГЭ по информатике сдают в качестве экзамена по выбору те учащиеся, которые планируют продолжить свое образование в сфере информационных технологий, вычислительной математики и кибернетики, экономики и статистики, а также по многим инженерным специальностям. Начиная с 2021 года ЕГЭ по информатике проводится в компьютерной форме: участник экзамена работает за компьютером, на котором установлено необходимое программное обеспечение.Экзаменационная работа по информатике и ИКТ в 2024 году состоит из 27 заданий.Количество первичных баллов указано в спецификации контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ, размещенных на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Максимальный первичный балл, который можно получить на ЕГЭ по информатике и ИКТ, — 29 баллов.Таблица балловШкала перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ:Перевод баллов в оценкиБаллы ЕГЭ по всем учебным предметам в отметки по пятибалльной шкале не переводятся. Исключением является только ЕГЭ по математике базового уровня.Первичные баллыПри сдаче ЕГЭ сначала выставляют первичный балл. Это сумма баллов за правильные ответы. Максимальное количество первичных баллов за все задания контрольных измерительных материалов по разным предметам бывает от 29 (по информатике) до 80 (по иностранному языку).Вторичные (тестовые) баллыКонтрольные измерительные материалы по каждому предмету ЕГЭ состоят из разного количества заданий, а сами задания оцениваются разным количеством баллов — какие-то выше, какие-то ниже. Чтобы привести первичные баллы к одной системе, их переводят в тестовые (вторичные).Минимальные баллыПроходной балл каждый вуз определяет самостоятельно, однако он не может быть ниже минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в вузы, устанавливаемого Рособрнадзором. В 2024 году минимальный балл равен 40, для вузов, подведомственных Минобрнауки, — 44 баллам.Максимальные баллы100 баллов — это максимум, который можно получить за верное выполнение всех заданий экзамена.Распределение баллов за каждое заданиеВ спецификациях контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ по каждому предмету указано, какое максимальное количество первичных баллов может получить участник экзамена за выполнение каждого задания. По информатике баллы распределяются так:Критерии оценки по ФИПИФедеральный институт педагогических измерений ежегодно выпускает методические материалы по каждому из предметов ЕГЭ. В 2024 году принципиально изменится только одно задание — 13. Оно будет проверять умение использовать маску подсети при адресации в соответствии с протоколом IP. Остальные задачи остались без изменений, но могут сильно отличаться от заданий прошлых лет по формулировкам. В задании 26 и 27 — если значения в ответе перепутаны местами или присутствует только одно верное значение — ставится 1 балл. При верном выполнении учащийся получит по 2 балла за каждую задачу.Мнение экспертаЭксперты советуют ознакомиться на сайте ФИПИ с кодификатором, спецификацией и демоверсией КИМ ЕГЭ по информатике. Важно обратить внимание на то, что к некоторым заданиям прилагаются образцы файлов данных. В подготовке к экзамену важна практика. Поэтому выпускники могут принять участие в независимых диагностиках в формате ЕГЭ на базе Центра независимой диагностики (ЦНД) Московского центра качества образования. Они не только проходят в соответствии с реальной процедурой ЕГЭ, но и по актуальным версиям КИМ 2024 года.

https://ria.ru/20240603/ege-1735501889.html

https://ria.ru/20240514/ege-1945877119.html

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образование - общество, компьютеры, единый государственный экзамен (егэ), россия