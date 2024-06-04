https://ria.ru/20240604/gruziya-1950214347.html

"Ответ будет жестким". Запад потерпел поражение у границ России

"Ответ будет жестким". Запад потерпел поражение у границ России - РИА Новости, 04.06.2024

"Ответ будет жестким". Запад потерпел поражение у границ России

В Грузии окончательно утвердили закон об иноагентах, призванный навести порядок в финансировании неправительственных организаций (НПО). США и Евросоюз грозят... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:00

2024-06-04T08:00

2024-06-04T08:05

россия

грузия

сша

ираклий кобахидзе

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Михаил Катков. В Грузии окончательно утвердили закон об иноагентах, призванный навести порядок в финансировании неправительственных организаций (НПО). США и Евросоюз грозят санкциями. На что решится Запад и изменится ли что-то в закавказской республике — в материале РИА Новости. Решение принятоСпикер парламента Шалва Папуашвили подписал закон "О прозрачности иностранного влияния", и документ сразу вступил в силу. В течение 60 дней власти создадут реестр организаций, действующих не в интересах Грузии. Это практически все негосударственные структуры, которые хотя бы на 20% финансируются из-за границы. При отказе от регистрации — штраф 25 тысяч лари (около девяти тысяч долларов). За просрочку ежемесячной декларации — 20 тысяч (7,3 тысячи).Представители НПО собираются обратиться в Конституционный суд (КС). Президент Саломе Зурабишвили, наложив вето на законопроект, ссылалась как раз на нарушение конституции: статей о "свободе объединений", "праве на личное пространство и коммуникации", "праве на равенство" и "интеграции в европейские и евроатлантические структуры". Президентское вето преодолел парламент.Председатель КС Мераб Турава — ставленник правящей "Грузинской мечты". Так что иск, скорее всего, отклонят.Как бы там ни было, 160 НПО и медиаресурсов подписали заявление о том, что не собираются исполнять закон. Обещают протестовать до тех пор, пока его не отменят. "Мы будем собирать деньги, чтобы оплатить друг другу штрафы, наложенные на нас за любовь к свободе и Грузии", — говорится в совместном документе.На премьер-министра Ираклия Кобахидзе это не произвело особого впечатления. Он ситуацию видит совершенно иначе: "Победила Грузия, ее суверенитет и безопасность. Соответственно, поражение потерпели лишь недоброжелатели нашей страны. Это можно сказать однозначно".Цена победыСША и ЕС открыто поддерживают оппозицию и рассчитывают на ее победу в парламентских выборах в октябре. Пресс-спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил: "Действия правящей партии и антизападная риторика поставили под угрозу демократический путь страны, экономическую безопасность, членство в ЕС, отношения с США". В связи с этим Вашингтон готовит визовые ограничения для тех, кто причастен к закону об иноагентах.Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС рассматривает "все варианты" давления на грузинские власти. Но тут нужно единство, а премьер Венгрии Виктор Орбан может выступить против — у него сложились хорошие отношения с Тбилиси.Оппозиционеры призывают западных партнеров не медлить. Правящий режим перешел к акциям запугивания, уверяют они. В частности, неизвестные атакуют офисы их партий, терроризируют телефонными звонками, разрисовывают дома надписями "иноагент" и "торговец родиной".Что касается возможных санкций, в Тбилиси эту угрозу считают "несерьезной". "Любая попытка шантажировать грузинский народ и правительство обречена. У нас сильные позиции. Мы служим интересам этого общества и страны", — подчеркнул Кобахидзе.Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили тоже абсолютно спокоен. По его словам, мелкие разногласия с США и Евросоюзом — это нормально. "У нас стратегическое партнерство. Могут быть какие-то вопросы, по которым нет согласия. Это требует диалога, обсуждения, дискуссий. Мы все расставим по местам", — уверен он.Свет в конце туннеляВедущий научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Александр Крылов рассматривает нынешнее противостояние властей и оппозиции, которую поддерживает Запад, в контексте предстоящих парламентских выборов."Страна получила определенную гарантию, что массированного внешнего вмешательства в избирательный процесс и последующее развитие не будет. Грузия застраховала себя от негативного воздействия НПО в том случае, если их не устроит исход голосования", — указал он в беседе с РИА Новости.Но отношения с Западом ухудшатся. "Грузинская мечта" отказывается открывать второй фронт против России в Абхазии и не уступает власть готовым на это политическим силам — вот главная причина их недовольства", — поясняет политолог.Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе считает закон об иноагентах очень важным для укрепления суверенитета. "Теперь правительство может ограничить финансирование деструктивных организаций, а значит, сложнее организовать государственный переворот и вообще раскачивать политическую ситуацию. В конечном итоге враждебные Грузии НПО исчезнут", — говорит он.Со временем это приведет к изменению внешней политики Тбилиси, так как Запад лишится возможности манипулировать ею через НПО. "Есть шанс нормализовать отношения с Россией и поддерживать связи с ЕС и США как нормальное государство, а не некое непонятное образование, которое принимает противоречащие национальным интересам решения", — отмечает эксперт.Однако Запад не сдастся и продолжит финансировать НПО "в черную", шантажируя при этом власти санкциями, добавляет Апхаидзе. Грузии еще предстоит проделать большую работу, чтобы избавиться от нежелательного влияния.

https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html

https://ria.ru/20240515/gruziya-1945931003.html

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грузия

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россия, грузия, сша, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, александр крылов, евросоюз