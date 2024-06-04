https://ria.ru/20240604/groza-1950378128.html

Москвичей предупредили о грозе и граде

Москвичей предупредили о грозе и граде - РИА Новости, 04.06.2024

Москвичей предупредили о грозе и граде

Спасатели предупредили о дожде с грозой, ветре с порывами до 15 метров в секунду и граде во второй половине дня вторника в Москве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:11

2024-06-04T13:11

2024-06-04T13:24

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой, ветре с порывами до 15 метров в секунду и граде во второй половине дня вторника в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 14 часов до 21 часа 4 июня местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду, в отдельных районах град", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.Схожее предупреждение опубликовано в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России."Сегодня с 14 часов до 22 часов местами в Московской области ожидается ливневый дождь и гроза, с порывами ветра до 17 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируется выпадение града", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240602/pogoda-1950008997.html

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Варвара Скокшина

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода