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Москвичей предупредили о грозе и граде - РИА Новости, 04.06.2024
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13:11 04.06.2024 (обновлено: 13:24 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/groza-1950378128.html
Москвичей предупредили о грозе и граде
Москвичей предупредили о грозе и граде - РИА Новости, 04.06.2024
Москвичей предупредили о грозе и граде
Спасатели предупредили о дожде с грозой, ветре с порывами до 15 метров в секунду и граде во второй половине дня вторника в Москве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:11
2024-06-04T13:24
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой, ветре с порывами до 15 метров в секунду и граде во второй половине дня вторника в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 14 часов до 21 часа 4 июня местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду, в отдельных районах град", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.Схожее предупреждение опубликовано в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России."Сегодня с 14 часов до 22 часов местами в Московской области ожидается ливневый дождь и гроза, с порывами ветра до 17 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируется выпадение града", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240602/pogoda-1950008997.html
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о грозе и граде

МЧС предупредило о дожде с грозой и граде во второй половине дня в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой, ветре с порывами до 15 метров в секунду и граде во второй половине дня вторника в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 14 часов до 21 часа 4 июня местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.
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Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Схожее предупреждение опубликовано в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России.
"Сегодня с 14 часов до 22 часов местами в Московской области ожидается ливневый дождь и гроза, с порывами ветра до 17 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируется выпадение града", - говорится в сообщении.
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