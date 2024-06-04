https://ria.ru/20240604/gladkov-1950376822.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:06

2024-06-04T13:06

2024-06-04T13:06

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

вооруженные силы украины

россия

украина

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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность вновь была объявлена в 12.48 мск, ее отменили через семь минут. Предыдущая тревога, объявленная в 11.55, продлилась девять минут. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240604/gladkov-1950370737.html

белгород

белгородский район

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