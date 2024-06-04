https://ria.ru/20240604/gladkov-1950376822.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:06
2024-06-04T13:06
2024-06-04T13:06
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность вновь была объявлена в 12.48 мск, ее отменили через семь минут. Предыдущая тревога, объявленная в 11.55, продлилась девять минут. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20240604/gladkov-1950370737.html
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В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность