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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/gladkov-1950376822.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:06
2024-06-04T13:06
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность вновь была объявлена в 12.48 мск, ее отменили через семь минут. Предыдущая тревога, объявленная в 11.55, продлилась девять минут. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ракетная опасность вновь была объявлена в 12.48 мск, ее отменили через семь минут. Предыдущая тревога, объявленная в 11.55, продлилась девять минут.
"Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов
12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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