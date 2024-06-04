https://ria.ru/20240604/gaza-1950306289.html

США распространили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе

США распространили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 04.06.2024

США распространили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты распространили в Совете безопасности ООН свой проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа и достижении договоренности об освобождении... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T04:44

2024-06-04T04:44

2024-06-04T04:44

в мире

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линда томас-гринфилд

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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ООН, 4 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты распространили в Совете безопасности ООН свой проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа и достижении договоренности об освобождении заложников, говорится в комментарии постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд. "Сегодня Соединенные Штаты распространили новый проект резолюции Совета безопасности, поддерживающий предложение... о прекращении боевых действий в секторе Газа посредством договоренности о прекращении огня и освобождении заложников", - отметила Томас-Гринфилд. По ее словам, многие лидеры и правительства, в том числе в регионе, одобрили этот план. "Мы призываем Совет безопасности присоединиться к ним и призвать к реализации этого соглашения без промедления и без дополнительных условий. Быстрая реализация этой сделки позволит немедленно прекратить огонь, освободить заложников, вывести израильские войска из населённых районов на первом этапе, немедленно увеличить гуманитарную помощь и восстановить основные услуги, вернуть палестинское гражданское население в северную часть сектора Газа", - подчеркнула Томас-Гринфилд. Она также заявила, что реализация предложенной "сделки" будет содействовать исполнению дорожной карты по полному урегулированию кризиса.

https://ria.ru/20240603/gaza-1950211459.html

https://ria.ru/20240603/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, линда томас-гринфилд, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа