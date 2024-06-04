https://ria.ru/20240604/gaza-1950306289.html
США распространили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе
США распространили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 04.06.2024
США распространили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе
Соединенные Штаты распространили в Совете безопасности ООН свой проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа и достижении договоренности об освобождении... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T04:44
2024-06-04T04:44
2024-06-04T04:44
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ООН, 4 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты распространили в Совете безопасности ООН свой проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа и достижении договоренности об освобождении заложников, говорится в комментарии постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд. "Сегодня Соединенные Штаты распространили новый проект резолюции Совета безопасности, поддерживающий предложение... о прекращении боевых действий в секторе Газа посредством договоренности о прекращении огня и освобождении заложников", - отметила Томас-Гринфилд. По ее словам, многие лидеры и правительства, в том числе в регионе, одобрили этот план. "Мы призываем Совет безопасности присоединиться к ним и призвать к реализации этого соглашения без промедления и без дополнительных условий. Быстрая реализация этой сделки позволит немедленно прекратить огонь, освободить заложников, вывести израильские войска из населённых районов на первом этапе, немедленно увеличить гуманитарную помощь и восстановить основные услуги, вернуть палестинское гражданское население в северную часть сектора Газа", - подчеркнула Томас-Гринфилд. Она также заявила, что реализация предложенной "сделки" будет содействовать исполнению дорожной карты по полному урегулированию кризиса.
https://ria.ru/20240603/gaza-1950211459.html
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в мире, сша, линда томас-гринфилд, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, США, Линда Томас-Гринфилд, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
США распространили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе
США распространили в Совбезе ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе
ООН, 4 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты распространили в Совете безопасности ООН свой проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа и достижении договоренности об освобождении заложников, говорится в комментарии постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
"Сегодня Соединенные Штаты распространили новый проект резолюции Совета безопасности, поддерживающий предложение... о прекращении боевых действий в секторе Газа посредством договоренности о прекращении огня и освобождении заложников", - отметила Томас-Гринфилд.
По ее словам, многие лидеры и правительства, в том числе в регионе, одобрили этот план.
"Мы призываем Совет безопасности присоединиться к ним и призвать к реализации этого соглашения без промедления и без дополнительных условий. Быстрая реализация этой сделки позволит немедленно прекратить огонь, освободить заложников, вывести израильские войска из населённых районов на первом этапе, немедленно увеличить гуманитарную помощь и восстановить основные услуги, вернуть палестинское гражданское население в северную часть сектора Газа", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Она также заявила, что реализация предложенной "сделки" будет содействовать исполнению дорожной карты по полному урегулированию кризиса.