https://ria.ru/20240604/gagauziya-1950409037.html

В Гагаузии назвали кишиневскую реформу судов атакой на полномочия региона

В Гагаузии назвали кишиневскую реформу судов атакой на полномочия региона - РИА Новости, 04.06.2024

В Гагаузии назвали кишиневскую реформу судов атакой на полномочия региона

Представители гагаузского парламента возмутились тем, что для обсуждения пересмотра судебной системы Кишинев не пригласил руководство региона. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:36

2024-06-04T14:36

2024-06-04T14:36

в мире

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молдавия

кишинев

евгения гуцул

дмитрий константинов

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КИШИНЕВ, 4 июн – РИА Новости. Представители гагаузского парламента возмутились тем, что для обсуждения пересмотра судебной системы Кишинев не пригласил руководство региона. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В административном центре Гагаузии – Комрате во вторник проходила встреча представителей госканцелярии Молдавии и мэров населенных пунктов автономии, где одной из темой обсуждения стало реформирование судебных инстанций, предполагающая возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии. Глава Гагаузии Евгения Гуцул накануне встречи сообщила, что и на этот раз центральные власти при организации этого мероприятия полностью игнорируют власти региона. Представители парламента и исполнительной власти региона тем не менее пришли на встречу. Ее трансляция проводилась на странице молдавского телеканала TV6 в соцсети Facebook *."Сегодня почему-то решили, что региональный вопрос можно обсуждать без руководства региона… Вы уже приняли закон и сегодня вы собираете мэров. Надо, наверное, было чуть раньше их собрать и посоветоваться. Вы не учли самих жителей. Вы не посчитали, что им нужно будет ездить из своих населенных пунктов в город Кагул и сколько на это им придется потратить. И не учли главное – что у нас есть автономия и закон об особом статусе Гагаузии", - сказал спикер местного парламента Дмитрий Константинов. Депутат Александр Дюльгер назвал атакой на полномочия Гагаузии реформирование судебных инстанций, отметив, что оно противоречит закону об особом правовом статусе региона. По словам госсекретаря минюста Руслана Лунгу, закон о реформе судебных инстанций уже принят парламентом, однако до этого проводились публичные слушания по нему. "Реформа продиктована тем, что актуальная карта, в том числе по Гагаузии, не соответствует нынешним действительным необходимостям населения и европейским стандартам. И ее реформирование ни коим образом не направлено на ущемление прав и свобод граждан, а предполагает лишь повышение эффективности судебных инстанций", - подчеркнул чиновник. Парламент Молдавии 30 мая принял в окончательном чтении законопроект, касающийся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. Депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз предлагал сохранить статус судов в Чадыр-Лунге и Вулканештах, а также Апелляционную палату в Комрате (города входят в Гагаузскую автономию). Его инициативы не получила необходимой поддержки.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240602/moldaviya-1950031853.html

https://ria.ru/20231223/moldavia-1917704487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, дмитрий константинов, facebook