https://ria.ru/20240604/fura-1950330415.html

На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру

На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру - РИА Новости, 04.06.2024

На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру

Фуру развернуло на Севастопольском проспекте в Москве, в обе стороны образовались огромные пробки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:13

2024-06-04T10:13

2024-06-04T10:17

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Фуру развернуло на Севастопольском проспекте в Москве, в обе стороны образовались огромные пробки, передает корреспондент РИА Новости. В сторону из центра автопоезд перекрыл практически все полосы движения, машины пытаются объехать его по обочине. В сторону центра перекрыта крайняя левая полоса движения. Как следует из данных сервиса "Яндекс Карты", движение на Севастопольском проспекте затруднено. Пробка растянулась от пересечения с Нагорным бульваром до пересечения с улицей Свержеского.

https://ria.ru/20231124/probki-1911691529.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия