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На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру - РИА Новости, 04.06.2024
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10:13 04.06.2024 (обновлено: 10:17 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/fura-1950330415.html
На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру
На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру - РИА Новости, 04.06.2024
На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру
Фуру развернуло на Севастопольском проспекте в Москве, в обе стороны образовались огромные пробки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:13
2024-06-04T10:17
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Фуру развернуло на Севастопольском проспекте в Москве, в обе стороны образовались огромные пробки, передает корреспондент РИА Новости. В сторону из центра автопоезд перекрыл практически все полосы движения, машины пытаются объехать его по обочине. В сторону центра перекрыта крайняя левая полоса движения. Как следует из данных сервиса "Яндекс Карты", движение на Севастопольском проспекте затруднено. Пробка растянулась от пересечения с Нагорным бульваром до пересечения с улицей Свержеского.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру

На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру, движение парализовано

© РИА НовостиНа месте ДТП на Севастопольском проспекте в Москве. Кадр видео
На месте ДТП на Севастопольском проспекте в Москве. Кадр видео
© РИА Новости
На месте ДТП на Севастопольском проспекте в Москве. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Фуру развернуло на Севастопольском проспекте в Москве, в обе стороны образовались огромные пробки, передает корреспондент РИА Новости.
В сторону из центра автопоезд перекрыл практически все полосы движения, машины пытаются объехать его по обочине. В сторону центра перекрыта крайняя левая полоса движения.
Как следует из данных сервиса "Яндекс Карты", движение на Севастопольском проспекте затруднено. Пробка растянулась от пересечения с Нагорным бульваром до пересечения с улицей Свержеского.
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