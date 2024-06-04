https://ria.ru/20240604/fura-1950330415.html
На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру
На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру - РИА Новости, 04.06.2024
На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру
Фуру развернуло на Севастопольском проспекте в Москве, в обе стороны образовались огромные пробки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:13
2024-06-04T10:13
2024-06-04T10:17
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Фуру развернуло на Севастопольском проспекте в Москве, в обе стороны образовались огромные пробки, передает корреспондент РИА Новости. В сторону из центра автопоезд перекрыл практически все полосы движения, машины пытаются объехать его по обочине. В сторону центра перекрыта крайняя левая полоса движения. Как следует из данных сервиса "Яндекс Карты", движение на Севастопольском проспекте затруднено. Пробка растянулась от пересечения с Нагорным бульваром до пересечения с улицей Свержеского.
https://ria.ru/20231124/probki-1911691529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру
На Севастопольском проспекте в Москве развернуло фуру, движение парализовано
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Фуру развернуло на Севастопольском проспекте в Москве, в обе стороны образовались огромные пробки, передает корреспондент РИА Новости.
В сторону из центра автопоезд перекрыл практически все полосы движения, машины пытаются объехать его по обочине. В сторону центра перекрыта крайняя левая полоса движения.
Как следует из данных сервиса "Яндекс Карты", движение на Севастопольском проспекте затруднено. Пробка растянулась от пересечения с Нагорным бульваром до пересечения с улицей Свержеского.