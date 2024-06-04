https://ria.ru/20240604/frantsiya-1950381403.html

Посольство России заявило о русофобской истерии во Франции

Посольство России заявило о русофобской истерии во Франции - РИА Новости, 04.06.2024

Посольство России заявило о русофобской истерии во Франции

Диппредставительство России в Париже выступило с требованием к французским властям положить конец бездоказательной информационной кампании, направленной против... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:22

2024-06-04T13:22

2024-06-04T13:22

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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Диппредставительство России в Париже выступило с требованием к французским властям положить конец бездоказательной информационной кампании, направленной против России. "Посольство обращается к властям Франции с требованием положить конец неспровоцированной и бездоказательной антироссийской информационной кампании", - сказано в коммюнике, распространенном российским посольством. В дипмиссии также указали, что поднятая во Франции истерия создает прямые угрозы безопасности находящихся в стране российских граждан, в том числе сотрудников посольства. "Посольство ответственно заявляет, что Российская Федерация не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Франции - у нашей страны есть приоритеты поважнее", - заявили в диппредставительстве. Кроме того, в посольстве выразили полную солидарность с французскими гражданами, ставшими объектами "охоты на ведьм" только за то, что они выступают за сохранение многолетних дружественных связей между нашими странами.

https://ria.ru/20240603/shvetsiya-1950293751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, франция, париж