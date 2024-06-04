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Посольство России заявило о русофобской истерии во Франции - РИА Новости, 04.06.2024
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13:22 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/frantsiya-1950381403.html
Посольство России заявило о русофобской истерии во Франции
Посольство России заявило о русофобской истерии во Франции - РИА Новости, 04.06.2024
Посольство России заявило о русофобской истерии во Франции
Диппредставительство России в Париже выступило с требованием к французским властям положить конец бездоказательной информационной кампании, направленной против... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:22
2024-06-04T13:22
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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Диппредставительство России в Париже выступило с требованием к французским властям положить конец бездоказательной информационной кампании, направленной против России. "Посольство обращается к властям Франции с требованием положить конец неспровоцированной и бездоказательной антироссийской информационной кампании", - сказано в коммюнике, распространенном российским посольством. В дипмиссии также указали, что поднятая во Франции истерия создает прямые угрозы безопасности находящихся в стране российских граждан, в том числе сотрудников посольства. "Посольство ответственно заявляет, что Российская Федерация не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Франции - у нашей страны есть приоритеты поважнее", - заявили в диппредставительстве. Кроме того, в посольстве выразили полную солидарность с французскими гражданами, ставшими объектами "охоты на ведьм" только за то, что они выступают за сохранение многолетних дружественных связей между нашими странами.
https://ria.ru/20240603/shvetsiya-1950293751.html
https://ria.ru/20240406/evropa-1938232740.html
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в мире, россия, франция, париж
В мире, Россия, Франция, Париж
Посольство России заявило о русофобской истерии во Франции

Посольство России потребовало от Франции прекратить русофобскую кампанию

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Диппредставительство России в Париже выступило с требованием к французским властям положить конец бездоказательной информационной кампании, направленной против России.
"Посольство обращается к властям Франции с требованием положить конец неспровоцированной и бездоказательной антироссийской информационной кампании", - сказано в коммюнике, распространенном российским посольством.
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В дипмиссии также указали, что поднятая во Франции истерия создает прямые угрозы безопасности находящихся в стране российских граждан, в том числе сотрудников посольства.
"Посольство ответственно заявляет, что Российская Федерация не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Франции - у нашей страны есть приоритеты поважнее", - заявили в диппредставительстве.
Кроме того, в посольстве выразили полную солидарность с французскими гражданами, ставшими объектами "охоты на ведьм" только за то, что они выступают за сохранение многолетних дружественных связей между нашими странами.
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