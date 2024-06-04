https://ria.ru/20240604/frantsiya-1950362213.html

У посольства в Москве появились призывы к французам сдаваться в плен

У посольства в Москве появились призывы к французам сдаваться в плен - РИА Новости, 04.06.2024

У посольства в Москве появились призывы к французам сдаваться в плен

Плакаты с призывом к французским военным на Украине сдаваться в плен российской армии разместили на остановках общественного транспорта возле посольства... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:11

2024-06-04T12:11

2024-06-04T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

владимир путин

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950360820_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01e5c0fa982da7dba9442a925a290978.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Плакаты с призывом к французским военным на Украине сдаваться в плен российской армии разместили на остановках общественного транспорта возле посольства республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На постере изображен командир французской дивизии СС "Шарлемань" Эдгар Пюо, которого в 1945 году уничтожили советские войска. "Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна", — написано на плакате.Ниже крупными буквами выведено на русском и французском языках: "Вызывайте "Волгу" 149.200". На плакатах также указано, что радиочастота 149.200 и позывной "Волга" созданы российской армией для украинских и иностранных солдат, которые хотят сдаться в плен. Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время сделал несколько резонансных высказываний на тему конфликта на Украине. Так, по его словам, Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Макрон также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.В прошлый вторник он заявил, что Киеву нужно разрешить поражать объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы. При этом политик отказался считать это эскалацией.Кроме того, как писала газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней".В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html

https://ria.ru/20240604/italiya-1950333963.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

украина

россия

франция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, киев