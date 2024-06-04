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Фестиваль искусств Чайковского стартует 21 июня в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2024
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Новости Подмосковья
 
17:32 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/festival-1950476153.html
Фестиваль искусств Чайковского стартует 21 июня в Подмосковье
Фестиваль искусств Чайковского стартует 21 июня в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2024
Фестиваль искусств Чайковского стартует 21 июня в Подмосковье
Программа юбилейного Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского начнется 21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике имени... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:32
2024-06-04T17:32
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Программа юбилейного Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского начнется 21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике имени композитора в Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Одной из важных особенностей фестиваля является проведение концертов под открытым небом. Музыканты представляют свое творчество на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника. Художественным руководителем проекта является Герой труда РФ и народный артист СССР Юрий Башмет. Фестиваль искусств П. И. Чайковского – одно из главных летних культурных событий, реализуемое в рамках программы "Лето в Подмосковье". По словам заместителя министра культуры и туризма Московской области Павла Родина, Подмосковье является лидером по количеству проводимых мероприятий, а фестиваль Чайковского – это визитная карточка региона: "В этом году мы проводим юбилейный фестиваль. Он стал настоящей традицией и ежегодно стремится к разнообразию концертных программ. Концерты, звучащие из года в год в музее, дарят незабываемые впечатления тысячам гостей. Фестиваль постоянно развивается, а его программы расширяются, что вызывает неподдельный интерес у публики. Билеты на него очень сложно достать – они распродаются практически в первые дни фестиваля", - отметил Родин, его слова приводит пресс-служба. Музей-заповедник П. И. Чайковского – одна из крупнейших концертных площадок, где проходит около двухсот концертов за год. Фестивали, проводимые на его территории, сопровождаются выставочными проектами. Один из них будет организован специально к открытию X Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского. Для городского округа Клин фестиваль Чайковского – масштабное культурное и знаковое событие. Ежегодно на концерты в музей-заповедник приезжают не только со всего Подмосковья, но и из других регионов страны. В этом году в программе фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также концерт для жителей и гостей города в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского в Клину. Международная музыкальная академия для одаренных детей представит серию мастер-классов в рамках Общероссийской программы "Юрий Башмет – молодым дарованиям России". Также гости смогут посетить концерты стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета. Фестиваль завершится 30 июня. Проведение масштабных культурных мероприятий в регионе соответствуют задачам национального проекта "Культура".
https://ria.ru/20231009/muzei-1901547572.html
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московская область (подмосковье), клин, россия, юрий башмет
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Россия, Юрий Башмет

Фестиваль искусств Чайковского стартует 21 июня в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПамятник композитору П.И. Чайковскому
Памятник композитору П.И. Чайковскому - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Памятник композитору П.И. Чайковскому
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Программа юбилейного Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского начнется 21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике имени композитора в Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Одной из важных особенностей фестиваля является проведение концертов под открытым небом. Музыканты представляют свое творчество на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника. Художественным руководителем проекта является Герой труда РФ и народный артист СССР Юрий Башмет.
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Фестиваль искусств П. И. Чайковского – одно из главных летних культурных событий, реализуемое в рамках программы "Лето в Подмосковье". По словам заместителя министра культуры и туризма Московской области Павла Родина, Подмосковье является лидером по количеству проводимых мероприятий, а фестиваль Чайковского – это визитная карточка региона:
"В этом году мы проводим юбилейный фестиваль. Он стал настоящей традицией и ежегодно стремится к разнообразию концертных программ. Концерты, звучащие из года в год в музее, дарят незабываемые впечатления тысячам гостей. Фестиваль постоянно развивается, а его программы расширяются, что вызывает неподдельный интерес у публики. Билеты на него очень сложно достать – они распродаются практически в первые дни фестиваля", - отметил Родин, его слова приводит пресс-служба.
Музей-заповедник П. И. Чайковского – одна из крупнейших концертных площадок, где проходит около двухсот концертов за год. Фестивали, проводимые на его территории, сопровождаются выставочными проектами. Один из них будет организован специально к открытию X Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского.
Для городского округа Клин фестиваль Чайковского – масштабное культурное и знаковое событие. Ежегодно на концерты в музей-заповедник приезжают не только со всего Подмосковья, но и из других регионов страны.
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В этом году в программе фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также концерт для жителей и гостей города в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского в Клину. Международная музыкальная академия для одаренных детей представит серию мастер-классов в рамках Общероссийской программы "Юрий Башмет – молодым дарованиям России". Также гости смогут посетить концерты стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.
Фестиваль завершится 30 июня.
Проведение масштабных культурных мероприятий в регионе соответствуют задачам национального проекта "Культура".
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