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Европейские фермеры устроили новый протест в Брюсселе - РИА Новости, 04.06.2024
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16:59 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/fermery-1950459502.html
Европейские фермеры устроили новый протест в Брюсселе
Европейские фермеры устроили новый протест в Брюсселе - РИА Новости, 04.06.2024
Европейские фермеры устроили новый протест в Брюсселе
Сотни тракторов из разных стран Евросоюза вновь оказались на улицах Брюсселя в ходе нового протеста фермеров против аграрной политики ЕС во вторник - за два дня РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:59
2024-06-04T16:59
в мире
брюссель
нидерланды
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Сотни тракторов из разных стран Евросоюза вновь оказались на улицах Брюсселя в ходе нового протеста фермеров против аграрной политики ЕС во вторник - за два дня до начала голосования на выборах в Европарламент, передает корреспондент РИА Новости. В этот раз акцию организовали фермеры из Нидерландов, Бельгии, Франции, других стран ЕС. Они с утра прибывали на место сбора в брюссельском районе Лакен, где прошла основная акция. Часть трактористов позже направилась в европейский квартал Брюсселя, где располагаются Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС. По данным полиции, всего на улицах Брюсселя оказались более 500 тракторов. О каких-либо инцидентах не сообщалось. Фермеры, в частности, критикуют "чрезмерные" стандарты ЕС в области охраны окружающей среды, забюрократизированность отрасли, а также излишний импорт более дешевой продукции из других стран на европейский рынок, который часто осуществляется в рамках соглашений о свободной торговле. В этот раз фермеров не поддержали крупные профсоюзы, так как организаторов заподозрили в "крайне правой политической повестке". С начала года по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза. Совет Евросоюза 13 мая утвердил решение о проведении реформы ряда положений общей аграрной политики ЕС под давлением этих протестов. В документе утверждается, что необходимость реформы обусловлена последствиями кризиса вокруг Украины и климатическими проблемами. В ЕС рассчитывают, что изменения, о которых только предстоит договориться, облегчат жизнь европейским фермерам. Согласно документу, уточненные правила позволят упростить процедуры, снизить административную нагрузку, смягчить соблюдение некоторых норм охраны окружающей среды, а также гарантировать предсказуемые условия для аграриев.
https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html
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в мире, брюссель, нидерланды, бельгия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Брюссель, Нидерланды, Бельгия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Европейские фермеры устроили новый протест в Брюсселе

Сотни тракторов из разных европейских стран вновь протестуют на улицах Брюсселя

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПротест фермеров в Брюсселе
Протест фермеров в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Протест фермеров в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Сотни тракторов из разных стран Евросоюза вновь оказались на улицах Брюсселя в ходе нового протеста фермеров против аграрной политики ЕС во вторник - за два дня до начала голосования на выборах в Европарламент, передает корреспондент РИА Новости.
В этот раз акцию организовали фермеры из Нидерландов, Бельгии, Франции, других стран ЕС. Они с утра прибывали на место сбора в брюссельском районе Лакен, где прошла основная акция. Часть трактористов позже направилась в европейский квартал Брюсселя, где располагаются Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС.
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По данным полиции, всего на улицах Брюсселя оказались более 500 тракторов. О каких-либо инцидентах не сообщалось.
Фермеры, в частности, критикуют "чрезмерные" стандарты ЕС в области охраны окружающей среды, забюрократизированность отрасли, а также излишний импорт более дешевой продукции из других стран на европейский рынок, который часто осуществляется в рамках соглашений о свободной торговле.
В этот раз фермеров не поддержали крупные профсоюзы, так как организаторов заподозрили в "крайне правой политической повестке".
С начала года по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
Совет Евросоюза 13 мая утвердил решение о проведении реформы ряда положений общей аграрной политики ЕС под давлением этих протестов. В документе утверждается, что необходимость реформы обусловлена последствиями кризиса вокруг Украины и климатическими проблемами. В ЕС рассчитывают, что изменения, о которых только предстоит договориться, облегчат жизнь европейским фермерам. Согласно документу, уточненные правила позволят упростить процедуры, снизить административную нагрузку, смягчить соблюдение некоторых норм охраны окружающей среды, а также гарантировать предсказуемые условия для аграриев.
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