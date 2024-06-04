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Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 04.06.2024
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14:09 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/fermery-1950397432.html
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 04.06.2024
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе, сообщает во вторник украинская госпогранслужба. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:09
2024-06-04T14:09
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе, сообщает во вторник украинская госпогранслужба. Таможенная служба Украины в понедельник сообщала, что блокировка указанного пункта пропуска продлится с 4 по 6 июня. "Заблокировано движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". Протестующие не пропускают грузовики на выезд с Украины. На въезд на Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской госпогранслужбы. Там добавили, что пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Премьер-министр Польши Дональд Туск 18 апреля заявил, что польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной.
https://radiosputnik.ru/20240531/sikorskiy-1949775067.html
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в мире, украина, польша, дональд туск
В мире, Украина, Польша, Дональд Туск
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская — Гребенное"

© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Украинский пограничник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе, сообщает во вторник украинская госпогранслужба.
Таможенная служба Украины в понедельник сообщала, что блокировка указанного пункта пропуска продлится с 4 по 6 июня.
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"Заблокировано движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". Протестующие не пропускают грузовики на выезд с Украины. На въезд на Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской госпогранслужбы.
Там добавили, что пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 18 апреля заявил, что польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной.
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