https://ria.ru/20240604/fermery-1950397432.html

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 04.06.2024

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе, сообщает во вторник украинская госпогранслужба. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:09

2024-06-04T14:09

2024-06-04T14:09

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе, сообщает во вторник украинская госпогранслужба. Таможенная служба Украины в понедельник сообщала, что блокировка указанного пункта пропуска продлится с 4 по 6 июня. "Заблокировано движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". Протестующие не пропускают грузовики на выезд с Украины. На въезд на Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской госпогранслужбы. Там добавили, что пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Премьер-министр Польши Дональд Туск 18 апреля заявил, что польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной.

https://radiosputnik.ru/20240531/sikorskiy-1949775067.html

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948872170.html

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в мире, украина, польша, дональд туск