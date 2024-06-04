https://ria.ru/20240604/evakuatsiya-1950460714.html

Российские военные эвакуировали 18 мирных жителей из Харьковской области

Российские военные эвакуировали 18 мирных жителей из Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2024

Российские военные эвакуировали 18 мирных жителей из Харьковской области

Российские военные эвакуировали 18 жителей из Лукьянцов, Борисовки и Волчанска Харьковской области, им оказали медпомощь и обеспечили питанием, сообщила... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:03

2024-06-04T17:03

2024-06-04T17:03

специальная военная операция на украине

харьковская область

волчанск

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Российские военные эвакуировали 18 жителей из Лукьянцов, Борисовки и Волчанска Харьковской области, им оказали медпомощь и обеспечили питанием, сообщила российская администрация Харьковской области в своем Telegram-канале. "Российские военнослужащие эвакуировали 18 жителей Харьковской области из разных населённых пунктов: Лукьянцы, Борисовка и Волчанск. В данный момент наши люди уже в безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что людям оказали медпомощь и обеспечили горячим питанием, от "Центра помощи Юлии Немчиновой" каждому переданы предметы первой необходимости. Всех эвакуированных разместят в пунктах временного размещения на территории России.

https://ria.ru/20240604/kharkov-1950351144.html

харьковская область

волчанск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, волчанск, россия, безопасность, вооруженные силы рф