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Российские военные эвакуировали 18 мирных жителей из Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/evakuatsiya-1950460714.html
Российские военные эвакуировали 18 мирных жителей из Харьковской области
Российские военные эвакуировали 18 мирных жителей из Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2024
Российские военные эвакуировали 18 мирных жителей из Харьковской области
Российские военные эвакуировали 18 жителей из Лукьянцов, Борисовки и Волчанска Харьковской области, им оказали медпомощь и обеспечили питанием, сообщила... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:03
2024-06-04T17:03
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Российские военные эвакуировали 18 жителей из Лукьянцов, Борисовки и Волчанска Харьковской области, им оказали медпомощь и обеспечили питанием, сообщила российская администрация Харьковской области в своем Telegram-канале. "Российские военнослужащие эвакуировали 18 жителей Харьковской области из разных населённых пунктов: Лукьянцы, Борисовка и Волчанск. В данный момент наши люди уже в безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что людям оказали медпомощь и обеспечили горячим питанием, от "Центра помощи Юлии Немчиновой" каждому переданы предметы первой необходимости. Всех эвакуированных разместят в пунктах временного размещения на территории России.
https://ria.ru/20240604/kharkov-1950351144.html
харьковская область
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харьковская область, волчанск, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные эвакуировали 18 мирных жителей из Харьковской области

Российские военные эвакуировали 18 жителей из Лукьянцов, Борисовки и Волчанска

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкБлокпост ВС РФ
Блокпост ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Российские военные эвакуировали 18 жителей из Лукьянцов, Борисовки и Волчанска Харьковской области, им оказали медпомощь и обеспечили питанием, сообщила российская администрация Харьковской области в своем Telegram-канале.
"Российские военнослужащие эвакуировали 18 жителей Харьковской области из разных населённых пунктов: Лукьянцы, Борисовка и Волчанск. В данный момент наши люди уже в безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что людям оказали медпомощь и обеспечили горячим питанием, от "Центра помощи Юлии Немчиновой" каждому переданы предметы первой необходимости. Всех эвакуированных разместят в пунктах временного размещения на территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВолчанскРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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