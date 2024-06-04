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В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 04.06.2024 (обновлено: 23:26 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/elenovka-1950532740.html
В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС
В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС - РИА Новости, 04.06.2024
В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал заправочную станцию в Еленовке (ДНР), ранения получили три мирных жителя, среди которых подросток 2007 года рождения, сообщили в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:24
2024-06-04T23:26
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 4 июн - РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал заправочную станцию в Еленовке (ДНР), ранения получили три мирных жителя, среди которых подросток 2007 года рождения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате применения ударных БпЛА ранены парень-подросток 2007 г.р. #ДетиНеМишень, мужчина 1997 г.р. и оператор АЗС "Мотодор" - женщина 1993 г.р", - говорится в сообщении ведомства. Как передает корреспондент РИА Новости, на месте происшествия был поврежден автомобиль и фасад здания АЗС. Также были найдены фрагменты ударного дрона - лопасти, обшивка и осколки. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 39 раз обстреляли территорию республики, выпустив 113 единицы различных боеприпасов. Погиб 1 мирный житель, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получил 1 объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240604/opros-1950528162.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС

В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС, три мирных жителя пострадали

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕЛЕНОВКА (ДНР), 4 июн - РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал заправочную станцию в Еленовке (ДНР), ранения получили три мирных жителя, среди которых подросток 2007 года рождения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"В результате применения ударных БпЛА ранены парень-подросток 2007 г.р. #ДетиНеМишень, мужчина 1997 г.р. и оператор АЗС "Мотодор" - женщина 1993 г.р", - говорится в сообщении ведомства.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте происшествия был поврежден автомобиль и фасад здания АЗС. Также были найдены фрагменты ударного дрона - лопасти, обшивка и осколки.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 39 раз обстреляли территорию республики, выпустив 113 единицы различных боеприпасов. Погиб 1 мирный житель, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получил 1 объект гражданской инфраструктуры.
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