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В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС
В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС - РИА Новости, 04.06.2024
В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал заправочную станцию в Еленовке (ДНР), ранения получили три мирных жителя, среди которых подросток 2007 года рождения, сообщили в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:24
2024-06-04T23:24
2024-06-04T23:26
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ЕЛЕНОВКА (ДНР), 4 июн - РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал заправочную станцию в Еленовке (ДНР), ранения получили три мирных жителя, среди которых подросток 2007 года рождения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате применения ударных БпЛА ранены парень-подросток 2007 г.р. #ДетиНеМишень, мужчина 1997 г.р. и оператор АЗС "Мотодор" - женщина 1993 г.р", - говорится в сообщении ведомства. Как передает корреспондент РИА Новости, на месте происшествия был поврежден автомобиль и фасад здания АЗС. Также были найдены фрагменты ударного дрона - лопасти, обшивка и осколки. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 39 раз обстреляли территорию республики, выпустив 113 единицы различных боеприпасов. Погиб 1 мирный житель, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получил 1 объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240604/opros-1950528162.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС
В Еленовке дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС, три мирных жителя пострадали