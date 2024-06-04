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В Киеве ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/elektrichestvo-1950448580.html
В Киеве ввели экстренные отключения электричества
В Киеве ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 04.06.2024
В Киеве ввели экстренные отключения электричества
В Киеве введены экстренные отключения электричества, сообщил во вторник генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:23
2024-06-04T16:23
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
герман галущенко
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Киеве введены экстренные отключения электричества, сообщил во вторник генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. "Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго" дала команду на экстренные отключения. Графики не работают", - написал Коваленко в социальной сети Facebook*.Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, киев, россия, герман галущенко, укрэнерго, дтэк
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Герман Галущенко, Укрэнерго, ДТЭК
В Киеве ввели экстренные отключения электричества

Гендиректор ASNO Коваленко: в Киеве ввели экстренные отключения электричества

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Киеве введены экстренные отключения электричества, сообщил во вторник генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
«
"Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго" дала команду на экстренные отключения. Графики не работают", - написал Коваленко в социальной сети Facebook*.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияГерман ГалущенкоУкрэнергоДТЭК
 
 
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