https://ria.ru/20240604/elektrichestvo-1950448580.html
В Киеве ввели экстренные отключения электричества
В Киеве ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 04.06.2024
В Киеве ввели экстренные отключения электричества
В Киеве введены экстренные отключения электричества, сообщил во вторник генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:23
2024-06-04T16:23
2024-06-04T16:23
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Киеве введены экстренные отключения электричества, сообщил во вторник генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. "Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго" дала команду на экстренные отключения. Графики не работают", - написал Коваленко в социальной сети Facebook*.Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949977952.html
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РИА Новости
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украина, киев, россия, герман галущенко, укрэнерго, дтэк
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Герман Галущенко, Укрэнерго, ДТЭК
В Киеве ввели экстренные отключения электричества
Гендиректор ASNO Коваленко: в Киеве ввели экстренные отключения электричества