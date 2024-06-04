https://ria.ru/20240604/elektrichestvo-1950448580.html

В Киеве ввели экстренные отключения электричества

В Киеве ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 04.06.2024

В Киеве ввели экстренные отключения электричества

В Киеве введены экстренные отключения электричества, сообщил во вторник генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:23

2024-06-04T16:23

2024-06-04T16:23

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

герман галущенко

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Киеве введены экстренные отключения электричества, сообщил во вторник генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. "Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго" дала команду на экстренные отключения. Графики не работают", - написал Коваленко в социальной сети Facebook*.Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949977952.html

украина

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, россия, герман галущенко, укрэнерго, дтэк