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Из-за сигнала ракетной опасности в курском Курчатове прервали ЕГЭ
Из-за сигнала ракетной опасности в курском Курчатове прервали ЕГЭ - РИА Новости, 04.06.2024
Из-за сигнала ракетной опасности в курском Курчатове прервали ЕГЭ
ЕГЭ по обществознанию и физике был прерван из-за ракетной опасности в Курчатове Курской области днём во вторник, его можно будет сдать в резервные дни, сообщили РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:03
2024-06-04T18:03
2024-06-04T18:03
курская область
курчатов
алексей смирнов (политик)
россия
единый государственный экзамен (егэ)
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. ЕГЭ по обществознанию и физике был прерван из-за ракетной опасности в Курчатове Курской области днём во вторник, его можно будет сдать в резервные дни, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об угрозе ракетной опасности во вторник, в 12.52. Спустя 49 минут сигнал был отменён. В Минобороны сообщили, что четыре снаряда украинской РСЗО "Ольха" были сбиты над Курской областью около 13 часов. "В Курчатове был прерван экзамен по обществознанию и физике из-за ракетной опасности… Некоторым участникам ЕГЭ пришлось оставить свои экзаменационные материалы и проследовать в укрытие. Такие выпускники, не завершившие работу, смогут сдать экзамен в резервные дни", - говорится в сообщении. Те работы, которые успели сдать до объявления ракетной опасности, будут оценены - ученикам не придётся пересдавать экзамен. "Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов взял ситуацию под личный контроль и поручил региональному министерству образования и науки обеспечить максимально комфортные условия для сдачи экзаменов, точечно, с каждым выпускником, определить даты", — добавили власти.
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курская область, курчатов, алексей смирнов (политик) , россия, единый государственный экзамен (егэ)
Курская область, Курчатов, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Из-за сигнала ракетной опасности в курском Курчатове прервали ЕГЭ
Из-за ракетной опасности в Курчатове прервали ЕГЭ, экзамен можно будет пересдать