https://ria.ru/20240604/ege-1950483423.html

Из-за сигнала ракетной опасности в курском Курчатове прервали ЕГЭ

Из-за сигнала ракетной опасности в курском Курчатове прервали ЕГЭ - РИА Новости, 04.06.2024

Из-за сигнала ракетной опасности в курском Курчатове прервали ЕГЭ

ЕГЭ по обществознанию и физике был прерван из-за ракетной опасности в Курчатове Курской области днём во вторник, его можно будет сдать в резервные дни, сообщили РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:03

2024-06-04T18:03

2024-06-04T18:03

курская область

курчатов

алексей смирнов (политик)

россия

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947971770_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_194a5a1c1f6c0f8a08a07cf911365e23.jpg

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. ЕГЭ по обществознанию и физике был прерван из-за ракетной опасности в Курчатове Курской области днём во вторник, его можно будет сдать в резервные дни, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об угрозе ракетной опасности во вторник, в 12.52. Спустя 49 минут сигнал был отменён. В Минобороны сообщили, что четыре снаряда украинской РСЗО "Ольха" были сбиты над Курской областью около 13 часов. "В Курчатове был прерван экзамен по обществознанию и физике из-за ракетной опасности… Некоторым участникам ЕГЭ пришлось оставить свои экзаменационные материалы и проследовать в укрытие. Такие выпускники, не завершившие работу, смогут сдать экзамен в резервные дни", - говорится в сообщении. Те работы, которые успели сдать до объявления ракетной опасности, будут оценены - ученикам не придётся пересдавать экзамен. "Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов взял ситуацию под личный контроль и поручил региональному министерству образования и науки обеспечить максимально комфортные условия для сдачи экзаменов, точечно, с каждым выпускником, определить даты", — добавили власти.

https://ria.ru/20240422/kursk-1941454740.html

курская область

курчатов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, курчатов, алексей смирнов (политик) , россия, единый государственный экзамен (егэ)