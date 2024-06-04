https://ria.ru/20240604/efimov-1950289736.html

Ефимов: Москва выделила землю для реализации более 250 инвестпроектов

Ефимов: Москва выделила землю для реализации более 250 инвестпроектов - РИА Новости, 04.06.2024

Ефимов: Москва выделила землю для реализации более 250 инвестпроектов

Власти Москвы с 2021 года предоставили арендаторам более 250 земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заместитель... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T09:08

2024-06-04T09:08

2024-06-04T09:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Власти Москвы с 2021 года предоставили арендаторам более 250 земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."С 2021 года город выделил инвесторам и застройщикам более 250 земельных участков общей площадью около 550 гектаров. На них возводят предприятия, детские сады, школы, спорткомплексы, многофункциональные центры и другие объекты", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении уточняется, что мера поддержки действует с 2016 года, в рамках ее реализации город передает предпринимателям земли в аренду без торгов для строительства важных объектов.По сведениям, приведенным руководителем департамента городского имущества Максимом Гаманом, с начала 2024 года было заключено 30 договоров с инвесторами, а площадь предоставленных в аренду земельных участков составила почти 140 гектаров. "На них построят общественно-деловые центры, спорткомплексы, образовательные объекты и производственные предприятия – всего свыше 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости", – уточнил он.В рамках воплощения МаИП город, например, выделил участки для строительства центра дополнительного образования в Раменках и расширения спортивного кластера в Ново-Переделкине.

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы