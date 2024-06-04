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В Москве открыли движение на улице, где произошла стрельба - РИА Новости, 04.06.2024
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20:37 04.06.2024
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В Москве открыли движение на улице, где произошла стрельба
В Москве открыли движение на улице, где произошла стрельба - РИА Новости, 04.06.2024
В Москве открыли движение на улице, где произошла стрельба
Движение на Костромской улице в Москве, где произошла стрельба из пневматики, открыто, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:37
2024-06-04T20:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Движение на Костромской улице в Москве, где произошла стрельба из пневматики, открыто, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Костромской улице движение открыто, городской транспорт работает штатно", - говорится в сообщении.Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. Позже в дептрансе города заявили, что в результате инцидента пострадавших среди пассажиров автобуса нет, было повреждено остекление транспорта.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве открыли движение на улице, где произошла стрельба

Движение на Костромской улице в Москве, где произошла стрельба, открыто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России на одной из улиц Москвы
Автомобиль МВД России на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль МВД России на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Движение на Костромской улице в Москве, где произошла стрельба из пневматики, открыто, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«
"На Костромской улице движение открыто, городской транспорт работает штатно", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. Позже в дептрансе города заявили, что в результате инцидента пострадавших среди пассажиров автобуса нет, было повреждено остекление транспорта.
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