https://ria.ru/20240604/dvizhenie-1950513414.html

В Москве открыли движение на улице, где произошла стрельба

В Москве открыли движение на улице, где произошла стрельба - РИА Новости, 04.06.2024

В Москве открыли движение на улице, где произошла стрельба

Движение на Костромской улице в Москве, где произошла стрельба из пневматики, открыто, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T20:37

2024-06-04T20:37

2024-06-04T20:37

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950324914_0:379:2914:2018_1920x0_80_0_0_f6afed2db984537fb317b84e2d52ecdb.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Движение на Костромской улице в Москве, где произошла стрельба из пневматики, открыто, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Костромской улице движение открыто, городской транспорт работает штатно", - говорится в сообщении.Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. Позже в дептрансе города заявили, что в результате инцидента пострадавших среди пассажиров автобуса нет, было повреждено остекление транспорта.

https://ria.ru/20231028/vystrel-1905886583.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва