https://ria.ru/20240604/donetsk-1950410923.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 04.06.2024

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска с 10.40 до 12.40 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:45

2024-06-04T14:45

2024-06-04T14:45

специальная военная операция на украине

донецк

украина

кировский район

нато

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Украинские войска с 10.40 до 12.40 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 12.25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с 11.35 до 12.40 Петровский район трижды подвергся обстрелу, по нему выпущено восемь снарядов. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240604/donetsk-1950338364.html

https://ria.ru/20240604/gorlovka-1950353869.html

донецк

украина

кировский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, украина, кировский район, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины