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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/donetsk-1950410923.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 04.06.2024
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска с 10.40 до 12.40 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:45
2024-06-04T14:45
специальная военная операция на украине
донецк
украина
кировский район
нато
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Украинские войска с 10.40 до 12.40 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 12.25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с 11.35 до 12.40 Петровский район трижды подвергся обстрелу, по нему выпущено восемь снарядов. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240604/donetsk-1950338364.html
https://ria.ru/20240604/gorlovka-1950353869.html
донецк
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кировский район
донецкая народная республика
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донецк, украина, кировский район, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Кировский район, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов за два часа, включая кассетные

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Украинские войска с 10.40 до 12.40 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 12.25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Донецке двое мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с дрона
10:47
Отмечается, что с 11.35 до 12.40 Петровский район трижды подвергся обстрелу, по нему выпущено восемь снарядов.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Горловке при обстреле повреждены лицей и два жилых дома
11:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаКировский районНАТОДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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