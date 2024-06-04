https://ria.ru/20240604/donetsk-1950316550.html
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Петровском районе Донецка
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 04.06.2024
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Петровском районе Донецка
Украинский беспилотник сбросил утром боеприпас в Петровском районе Донецка, который непосредственно перед этим подвергся обстрелу из "натовской" артиллерии,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:37
2024-06-04T08:37
2024-06-04T08:37
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил утром боеприпас в Петровском районе Донецка, который непосредственно перед этим подвергся обстрелу из "натовской" артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07.40 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что с 7.25 мск в течение 10 минут по этому району было выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240603/ranenye-1950290723.html
https://ria.ru/20240320/obstrel-1934469735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Петровском районе Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и сбросили на него боеприпас с дрона