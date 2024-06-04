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"Настоящий прорыв". В Китае впервые смогли побороть неизлечимую болезнь

"Настоящий прорыв". В Китае впервые смогли побороть неизлечимую болезнь - РИА Новости, 04.06.2024

"Настоящий прорыв". В Китае впервые смогли побороть неизлечимую болезнь

В КНР заявили о полном излечении человека с диабетом второго типа. Миллионы людей в мире получили надежду на избавление от недуга, который до сих пор считался... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:00

2024-06-04T08:00

2024-06-04T08:05

китай

диабет

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Захар Андреев. В КНР заявили о полном излечении человека с диабетом второго типа. Миллионы людей в мире получили надежду на избавление от недуга, который до сих пор считался пожизненным приговором. Однако в новаторской медицинской технологии есть неоднозначные нюансы.Две болезниДва типа сахарного диабета — первый и второй — это фактически два разных заболевания. При первом организм атакует собственные бета-клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин. Этот гормон открывает глюкозе путь в клетки, где та преобразуется в энергию. Без такого "ключа" глюкоза накапливается в крови, что приводит к патологиям сосудов и различных органов.При первом типе бета-клетки поджелудочной разрушаются и очень быстро возникает абсолютная инсулиновая недостаточность. Человеку необходимы ежедневные подкожные инъекции искусственного инсулина. Причем нужно рассчитывать дозу исходя из количества потребляемых углеводов при каждом приеме пищи.При диабете второго типа собственный инсулин в организме есть, однако этот "ключ" не работает должным образом. Клетки вырабатывают инсулинорезистентность, то есть снижают чувствительность к гормону. Поджелудочная железа начинает производить больше инсулина, но через какое-то время теряет эту способность. Приходится опять же прибегать к инъекциям. И чем дальше, тем тщательнее необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.Диабетом первого типа обычно заболевают до 30 лет, второго — в среднем и пожилом возрасте.Как пытаются лечитьЧтобы излечить болезнь, ученые, в частности, пытаются пересаживать бета-клетки от умерших людей. Предварительные результаты обнадеживают, однако донорский материал найти очень непросто, а процедура пересадки крайне сложна. К тому же у пациентов возникает реакция отторжения, так что приходится принимать иммунодепрессанты в течение всей жизни. А это, в свою очередь, увеличивает угрозу смертельно опасных инфекций.Другой способ — производство бета-клеток из стволовых. Вот как это происходит: клетки из организма взрослого человека по методу лауреата Нобелевской премии Синъи Яманаки перепрограммируют до эмбрионального состояния, после чего выращивают в пробирке нужные ткани организма.Ученые разных стран предпринимали попытки пересадить такие клетки пациентам с сахарным диабетом первого типа. Иногда материал приживался, но вырабатывал недостаточно инсулина. Кроме того, возникал риск опухолей. Было очевидно: хотя у технологии есть перспективы, ее нужно доводить до ума.Ученые из шанхайской больницы "Чанчжэн", Шанхайского института биохимии и клеточной биологии, а также других научных учреждений заявляют, что достигли прорыва на этом пути."Важный прогресс"Испытания проводили на 59-летнем пациенте, который жил с диабетом второго типа четверть века. Его бета-клетки не работали, и каждый день он делал инъекции инсулина. Правда, с контролем глюкозы справлялся плохо, а это чревато различными осложнениями. Поэтому согласился участвовать в эксперименте.Команда под началом Инь Хао разработала собственный химический коктейль, который позволял получить бета-клетки из периферической крови пациента. Пересадку сделали в июле 2021-го. Спустя 11 недель больной перестал нуждаться в инъекциях инсулина, а через год избавился от необходимости приема пероральных препаратов. На момент публикации научной статьи его поджелудочная железа функционировала в полном объеме вот уже 33 месяца."Наша технология стала более зрелой и раздвинула границы в области регенеративной медицины для лечения диабета", — заявил Инь Хао.Однако авторы работы признают: людям с диабетом первого типа такое лечение, скорее всего, не подойдет — их иммунная система может отторгать имплантированные клетки.Тем не менее, как отмечает биолог Тимоти Кифер, это исследование — "большой прогресс в области клеточной терапии диабета". "После того как методику проверят на большем количестве людей, китайским специалистам нужно будет найти способ масштабировать деятельность", — говорит ученый.По данным ООН, от диабета страдает 422 миллиона человек во всем мире. И показатель будет увеличиваться. По оценкам ученых, глобальная распространенность заболевания к 2045 году вырастет до 783 миллионов. Мужчин недуг поражает примерно так же часто, как и женщин, однако переносят они его хуже.В России почти пять миллионов больных диабетом, из них у 92 процентов — второй тип. Предрасположенность к болезни, по оценкам НМИЦ эндокринологии, имеют от десяти до 12 миллионов россиян, причем большинство даже не знает об этой угрозе. Изобретение китайских ученых стало важным прорывом для многих.

https://ria.ru/20221018/bakterii-1824682562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, диабет