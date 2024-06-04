https://ria.ru/20240604/deti-1950319809.html

Омбудсмен призвала ограничить деструктивный контент в интернете для детей

Омбудсмен призвала ограничить деструктивный контент в интернете для детей - РИА Новости, 04.06.2024

Омбудсмен призвала ограничить деструктивный контент в интернете для детей

Законодательная власть должна выставить жесткие ограничения на деструктивный контент в интернете, поскольку он угрожает детям, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T09:06

2024-06-04T09:06

2024-06-04T09:16

общество

москва

ольга ярославская

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

telegram

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Законодательная власть должна выставить жесткие ограничения на деструктивный контент в интернете, поскольку он угрожает детям, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, деструктивный контент в интернете угрожает детям круглогодично, но летом, когда больше свободного времени, если не контролировать, что дети делают в интернете, угроза возрастает. "Мы с Екатериной Мизулиной (глава "Лиги безопасного интернета" – ред.) постоянно на связи. Например, я полгода не могу закрыть порнографический канал с несовершеннолетними в Telegram, мы пишем обращения и гневные письма, но ничего не происходит. Я думаю, что законодательная власть должна выставить жесткие ограничения",- подчеркнула Ярославская.

https://ria.ru/20240603/zhaloby-1950181217.html

москва

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2024

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общество, москва, ольга ярославская, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, telegram