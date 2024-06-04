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Омбудсмен призвала ограничить деструктивный контент в интернете для детей - РИА Новости, 04.06.2024
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09:06 04.06.2024 (обновлено: 09:16 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/deti-1950319809.html
Омбудсмен призвала ограничить деструктивный контент в интернете для детей
Омбудсмен призвала ограничить деструктивный контент в интернете для детей - РИА Новости, 04.06.2024
Омбудсмен призвала ограничить деструктивный контент в интернете для детей
Законодательная власть должна выставить жесткие ограничения на деструктивный контент в интернете, поскольку он угрожает детям, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:06
2024-06-04T09:16
общество
москва
ольга ярославская
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
telegram
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Законодательная власть должна выставить жесткие ограничения на деструктивный контент в интернете, поскольку он угрожает детям, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, деструктивный контент в интернете угрожает детям круглогодично, но летом, когда больше свободного времени, если не контролировать, что дети делают в интернете, угроза возрастает. "Мы с Екатериной Мизулиной (глава "Лиги безопасного интернета" – ред.) постоянно на связи. Например, я полгода не могу закрыть порнографический канал с несовершеннолетними в Telegram, мы пишем обращения и гневные письма, но ничего не происходит. Я думаю, что законодательная власть должна выставить жесткие ограничения",- подчеркнула Ярославская.
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общество, москва, ольга ярославская, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, telegram
Общество, Москва, Ольга Ярославская, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Telegram
Омбудсмен призвала ограничить деструктивный контент в интернете для детей

Детский омбудсмен: власть должна выставить ограничения на деструктивный контент

© iStock.com / martin-dmПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© iStock.com / martin-dm
Подросток со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Законодательная власть должна выставить жесткие ограничения на деструктивный контент в интернете, поскольку он угрожает детям, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
По ее словам, деструктивный контент в интернете угрожает детям круглогодично, но летом, когда больше свободного времени, если не контролировать, что дети делают в интернете, угроза возрастает.
«
"Мы с Екатериной Мизулиной (глава "Лиги безопасного интернета" – ред.) постоянно на связи. Например, я полгода не могу закрыть порнографический канал с несовершеннолетними в Telegram, мы пишем обращения и гневные письма, но ничего не происходит. Я думаю, что законодательная власть должна выставить жесткие ограничения",- подчеркнула Ярославская.
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ОбществоМоскваОльга ЯрославскаяЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаTelegram
 
 
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