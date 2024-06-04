https://ria.ru/20240604/detenysh-1950401487.html

В Башкирии родился первый детеныш беловежского зубра

В Башкирии родился первый детеныш беловежского зубра - РИА Новости, 04.06.2024

В Башкирии родился первый детеныш беловежского зубра

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о рождении первого детеныша беловежского зубра в регионе. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:20

2024-06-04T14:20

2024-06-04T14:20

хорошие новости

белоруссия

радий хабиров

республика башкортостан

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УФА, 4 июн – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о рождении первого детеныша беловежского зубра в регионе. "У нас в республике радость – появился зубренок. Для нас это очень важно, потому что мы поставили себе грандиозную задачу, чтобы этот красивый и величественный зверь стал частью природы Башкортостана. А это – первый", - написал Хабиров в своем Telegram-канале. По его словам, пол зубра еще не выяснили. Ранее в Башкирию привезли 18 зубров из национального парка Белоруссии "Беловежская пуща". Животные обитают в природном парке "Мурадымовское ущелье". Парк располагается в Кугарчинском и Зилаирском районах республики. Площадь парка составляет более 23 тысячи гектаров, на территории есть 46 пещер. В парке растут 45 видов редких растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, 30 редких и исчезающих видов животного мира, занесенных в Красную книгу.

https://ria.ru/20240604/lemur-1950374155.html

белоруссия

республика башкортостан

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белоруссия, радий хабиров, республика башкортостан