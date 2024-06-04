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В Башкирии родился первый детеныш беловежского зубра
В Башкирии родился первый детеныш беловежского зубра - РИА Новости, 04.06.2024
В Башкирии родился первый детеныш беловежского зубра
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о рождении первого детеныша беловежского зубра в регионе. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:20
2024-06-04T14:20
2024-06-04T14:20
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УФА, 4 июн – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о рождении первого детеныша беловежского зубра в регионе. "У нас в республике радость – появился зубренок. Для нас это очень важно, потому что мы поставили себе грандиозную задачу, чтобы этот красивый и величественный зверь стал частью природы Башкортостана. А это – первый", - написал Хабиров в своем Telegram-канале. По его словам, пол зубра еще не выяснили. Ранее в Башкирию привезли 18 зубров из национального парка Белоруссии "Беловежская пуща". Животные обитают в природном парке "Мурадымовское ущелье". Парк располагается в Кугарчинском и Зилаирском районах республики. Площадь парка составляет более 23 тысячи гектаров, на территории есть 46 пещер. В парке растут 45 видов редких растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, 30 редких и исчезающих видов животного мира, занесенных в Красную книгу.
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белоруссия, радий хабиров, республика башкортостан
Хорошие новости, Белоруссия, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
В Башкирии родился первый детеныш беловежского зубра
Хабиров: в Башкирии родился первый детеныш беловежского зубра