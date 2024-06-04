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Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 04.06.2024
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05:05 04.06.2024 (обновлено: 05:23 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/desantniki-1950307171.html
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 04.06.2024
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российского десантного подразделения уничтожил группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в министерстве обороны РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:05
2024-06-04T05:23
специальная военная операция на украине
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россия
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российского десантного подразделения уничтожил группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В районе Часова Яра подразделения десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты 23-миллиметровых зенитных установок ЗУ-23-2. Десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию подразделений соединения в ходе активных боевых действий, но зачастую наносят удары и по живой силе противника осколочными снарядами", - рассказали в МО. По данным оборонного ведомства, с получением боевой задачи по уничтожению пехоты ВСУ, пытающейся подойти к подразделениям ВС РФ, зенитная батарея приступила к ее выполнению. "Результатом огневого воздействия гвардейцев-зенитчиков стало уничтожение группы пехоты ВСУ. За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО гвардейского соединения десантников не один десяток БПЛА различного назначения и множество пехотинцев украинских войск", - дополнили в МО.
https://ria.ru/20240604/video-1950302392.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

МО: расчет ЗУ-23-2 десантников уничтожил группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российского десантного подразделения уничтожил группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"В районе Часова Яра подразделения десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты 23-миллиметровых зенитных установок ЗУ-23-2. Десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию подразделений соединения в ходе активных боевых действий, но зачастую наносят удары и по живой силе противника осколочными снарядами", - рассказали в МО.
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По данным оборонного ведомства, с получением боевой задачи по уничтожению пехоты ВСУ, пытающейся подойти к подразделениям ВС РФ, зенитная батарея приступила к ее выполнению.
"Результатом огневого воздействия гвардейцев-зенитчиков стало уничтожение группы пехоты ВСУ. За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО гвардейского соединения десантников не один десяток БПЛА различного назначения и множество пехотинцев украинских войск", - дополнили в МО.
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