https://ria.ru/20240604/desantniki-1950307171.html

Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 04.06.2024

Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российского десантного подразделения уничтожил группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в министерстве обороны РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T05:05

2024-06-04T05:05

2024-06-04T05:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368097_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_d3c74a6412b20bb37905acdbb70da5ee.jpg

ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российского десантного подразделения уничтожил группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В районе Часова Яра подразделения десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты 23-миллиметровых зенитных установок ЗУ-23-2. Десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию подразделений соединения в ходе активных боевых действий, но зачастую наносят удары и по живой силе противника осколочными снарядами", - рассказали в МО. По данным оборонного ведомства, с получением боевой задачи по уничтожению пехоты ВСУ, пытающейся подойти к подразделениям ВС РФ, зенитная батарея приступила к ее выполнению. "Результатом огневого воздействия гвардейцев-зенитчиков стало уничтожение группы пехоты ВСУ. За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО гвардейского соединения десантников не один десяток БПЛА различного назначения и множество пехотинцев украинских войск", - дополнили в МО.

https://ria.ru/20240604/video-1950302392.html

https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950273459.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф