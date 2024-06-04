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Путин обсудит с президентом Боливии включение страны в БРИКС - РИА Новости, 04.06.2024
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17:23 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/boliviya-1950473595.html
Путин обсудит с президентом Боливии включение страны в БРИКС
Путин обсудит с президентом Боливии включение страны в БРИКС - РИА Новости, 04.06.2024
Путин обсудит с президентом Боливии включение страны в БРИКС
На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Боливии Луисом Арсе на полях ПМЭФ 6 июня будет обсуждаться вопрос включения Боливии в БРИКС,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:23
2024-06-04T17:23
боливия
россия
юрий ушаков
владимир путин
луис арсе
брикс
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Боливии Луисом Арсе на полях ПМЭФ 6 июня будет обсуждаться вопрос включения Боливии в БРИКС, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Будет обсуждаться и предложение Боливии о том, чтобы рассмотреть вопрос о включении страны в БРИКС, с учетом нашего председательства проблема имеет особое значение", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. "У нас подходы достаточно близки по ключевым вопросам повестки дня международной, стороны придерживаются схожих подходов", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.По словам помощника президента, Россия и Боливия придерживаются схожих подходов к фундаментальным принципам межгосударственных отношений, таким как суверенное равенство государств, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, вместе выступают против незаконного санкционного давления для наказания "неугодных" правительств."На международных площадках Боливия поддерживает российские подходы и инициативы по борьбе с героизацией нацизма, в вопросах международной информационной безопасности, по проблематике мирного использования космоса, защите прав человека, стремится к углублению взаимодействия с БРИКС", - отметил он.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240523/forum-1947995903.html
https://ria.ru/20240426/briks-1942504087.html
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боливия, россия, юрий ушаков, владимир путин, луис арсе, брикс
Боливия, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Луис Арсе, БРИКС
Путин обсудит с президентом Боливии включение страны в БРИКС

Ушаков: Путин и Арсе на полях ПМЭФ обсудят включение Боливии в БРИКС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Боливии Луисом Арсе на полях ПМЭФ 6 июня будет обсуждаться вопрос включения Боливии в БРИКС, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Будет обсуждаться и предложение Боливии о том, чтобы рассмотреть вопрос о включении страны в БРИКС, с учетом нашего председательства проблема имеет особое значение", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
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"У нас подходы достаточно близки по ключевым вопросам повестки дня международной, стороны придерживаются схожих подходов", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
По словам помощника президента, Россия и Боливия придерживаются схожих подходов к фундаментальным принципам межгосударственных отношений, таким как суверенное равенство государств, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, вместе выступают против незаконного санкционного давления для наказания "неугодных" правительств.
"На международных площадках Боливия поддерживает российские подходы и инициативы по борьбе с героизацией нацизма, в вопросах международной информационной безопасности, по проблематике мирного использования космоса, защите прав человека, стремится к углублению взаимодействия с БРИКС", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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26 апреля, 14:26
 
БоливияРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинЛуис АрсеБРИКС
 
 
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