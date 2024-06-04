https://ria.ru/20240604/boliviya-1950473595.html

Путин обсудит с президентом Боливии включение страны в БРИКС

Путин обсудит с президентом Боливии включение страны в БРИКС - РИА Новости, 04.06.2024

Путин обсудит с президентом Боливии включение страны в БРИКС

На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Боливии Луисом Арсе на полях ПМЭФ 6 июня будет обсуждаться вопрос включения Боливии в БРИКС,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:23

2024-06-04T17:23

2024-06-04T17:23

боливия

россия

юрий ушаков

владимир путин

луис арсе

брикс

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Боливии Луисом Арсе на полях ПМЭФ 6 июня будет обсуждаться вопрос включения Боливии в БРИКС, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Будет обсуждаться и предложение Боливии о том, чтобы рассмотреть вопрос о включении страны в БРИКС, с учетом нашего председательства проблема имеет особое значение", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. "У нас подходы достаточно близки по ключевым вопросам повестки дня международной, стороны придерживаются схожих подходов", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.По словам помощника президента, Россия и Боливия придерживаются схожих подходов к фундаментальным принципам межгосударственных отношений, таким как суверенное равенство государств, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, вместе выступают против незаконного санкционного давления для наказания "неугодных" правительств."На международных площадках Боливия поддерживает российские подходы и инициативы по борьбе с героизацией нацизма, в вопросах международной информационной безопасности, по проблематике мирного использования космоса, защите прав человека, стремится к углублению взаимодействия с БРИКС", - отметил он.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240523/forum-1947995903.html

https://ria.ru/20240426/briks-1942504087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

боливия, россия, юрий ушаков, владимир путин, луис арсе, брикс