https://ria.ru/20240604/blinovskiy-1950328751.html

Сослуживец опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву

Сослуживец опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву - РИА Новости, 04.06.2024

Сослуживец опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву

Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский не покидал зону СВО, сейчас он находится на передовой, заявил РИА Новости его сослуживец и экс-адвокат Эльман... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:06

2024-06-04T10:06

2024-06-04T10:06

происшествия

москва

алексей блиновский

эльман пашаев

елена блиновская

брикс

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский не покидал зону СВО, сейчас он находится на передовой, заявил РИА Новости его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Блиновский уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть. "Это бред, бред. Он никуда не уезжал, он не может - он сейчас на передовой", - сказал Пашаев. Собеседник отметил, что сейчас с Блиновским нет связи, но, когда будет ротация, он узнает, знакомился ли тот с материалами своего уголовного дела. Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. "Королева марафонов" Елена Блиновская на днях подала заявление о банкротстве.

https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950216712.html

https://ria.ru/20240531/dzhigurda-1949558572.html

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происшествия, москва, алексей блиновский, эльман пашаев, елена блиновская, брикс, следственный комитет россии (ск рф)