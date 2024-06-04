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Сослуживец опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву - РИА Новости, 04.06.2024
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10:06 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/blinovskiy-1950328751.html
Сослуживец опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву
Сослуживец опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву - РИА Новости, 04.06.2024
Сослуживец опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву
Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский не покидал зону СВО, сейчас он находится на передовой, заявил РИА Новости его сослуживец и экс-адвокат Эльман... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:06
2024-06-04T10:06
происшествия
москва
алексей блиновский
эльман пашаев
елена блиновская
брикс
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский не покидал зону СВО, сейчас он находится на передовой, заявил РИА Новости его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Блиновский уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть. "Это бред, бред. Он никуда не уезжал, он не может - он сейчас на передовой", - сказал Пашаев. Собеседник отметил, что сейчас с Блиновским нет связи, но, когда будет ротация, он узнает, знакомился ли тот с материалами своего уголовного дела. Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. "Королева марафонов" Елена Блиновская на днях подала заявление о банкротстве.
https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950216712.html
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происшествия, москва, алексей блиновский, эльман пашаев, елена блиновская, брикс, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Алексей Блиновский, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, БРИКС, Следственный комитет России (СК РФ)
Сослуживец опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву

Экс-адвокат Пашаев: супруг "королевы марафонов" Блиновский не покидал зону СВО

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский не покидал зону СВО, сейчас он находится на передовой, заявил РИА Новости его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Блиновский уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть.
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"Это бред, бред. Он никуда не уезжал, он не может - он сейчас на передовой", - сказал Пашаев.
Собеседник отметил, что сейчас с Блиновским нет связи, но, когда будет ротация, он узнает, знакомился ли тот с материалами своего уголовного дела.
Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
"Королева марафонов" Елена Блиновская на днях подала заявление о банкротстве.
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ПроисшествияМоскваАлексей БлиновскийЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяБРИКССледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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