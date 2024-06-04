https://ria.ru/20240604/birzha-1950339001.html

Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок

Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок - РИА Новости, 04.06.2024

Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок

Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:53

2024-06-04T10:53

2024-06-04T10:53

экономика

московская биржа

норильский никель

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой площадки. "В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка", - указывается в сообщении биржи. В частности, в торговом терминале не отражаются котировки акций ГМК "Норникель", следует из данных Московской биржи.

https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927097520.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, норильский никель