https://ria.ru/20240604/birzha-1950339001.html
Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок
Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок - РИА Новости, 04.06.2024
Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок
Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:53
2024-06-04T10:53
2024-06-04T10:53
экономика
московская биржа
норильский никель
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой площадки. "В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка", - указывается в сообщении биржи. В частности, в торговом терминале не отражаются котировки акций ГМК "Норникель", следует из данных Московской биржи.
https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927097520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, норильский никель
Экономика, Московская биржа, Норильский никель
Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок
Московская биржа: возможны проблемы с выставлением заявок на фондовом рынке