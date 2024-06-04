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Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок - РИА Новости, 04.06.2024
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10:53 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/birzha-1950339001.html
Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок
Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок - РИА Новости, 04.06.2024
Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок
Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:53
2024-06-04T10:53
экономика
московская биржа
норильский никель
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой площадки. "В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка", - указывается в сообщении биржи. В частности, в торговом терминале не отражаются котировки акций ГМК "Норникель", следует из данных Московской биржи.
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экономика, московская биржа, норильский никель
Экономика, Московская биржа, Норильский никель
Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок

Московская биржа: возможны проблемы с выставлением заявок на фондовом рынке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой площадки.
"В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка", - указывается в сообщении биржи.
В частности, в торговом терминале не отражаются котировки акций ГМК "Норникель", следует из данных Московской биржи.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Мосбиржа еще не восстановила работу торговой системы фондового рынка
13 февраля, 15:08
 
ЭкономикаМосковская биржаНорильский никель
 
 
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