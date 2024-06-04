https://ria.ru/20240604/bespilotniki-1950434964.html
Жители 14 белгородских населенных пунктов остались без света из-за дронов
Жители 14 белгородских населенных пунктов остались без света из-за дронов - РИА Новости, 04.06.2024
Жители 14 белгородских населенных пунктов остались без света из-за дронов
Жители 14 населенных пунктов Белгородского района остались без электричества после атак украинских дронов на поселок Октябрьский, повреждена также линия... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:41
2024-06-04T15:41
2024-06-04T15:41
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Жители 14 населенных пунктов Белгородского района остались без электричества после атак украинских дронов на поселок Октябрьский, повреждена также линия водоснабжения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дронов. В результате атаки есть повреждения на линиях водо- и электроснабжения. Без электроэнергии временно остаются абоненты 14 населенных пунктов: с.Болдыревка, с.Головино, с.Салтыково, с.Варваровка, п.Малиновка, п.Октябрьский, с.Отрадное, с.Бехлевка, с.Толоконное, с.Петровка, с.Нехотеевка, с.Соловьевка, с.Новая Деревня и часть абонентов п.Политотдельский", - написал Гладков. По данным главы региона, произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано пожарными расчетами. Губернатор подчеркнул, что службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20240603/ranenye-1950290723.html
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950310916.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жители 14 белгородских населенных пунктов остались без света из-за дронов
В Белгородском районе 14 населенных пунктов остались без света из-за атак БПЛА