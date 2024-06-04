https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950437654.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 04.06.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские средства ПВО днем уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:54
2024-06-04T15:54
2024-06-04T16:02
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО днем уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Четвёртого июня около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила украинский БПЛА над территорией Белгородской области