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Конгрессмены нашли неоправданные расходы в оборонном запросе Белого дома
Конгрессмены нашли неоправданные расходы в оборонном запросе Белого дома - РИА Новости, 04.06.2024
Конгрессмены нашли неоправданные расходы в оборонном запросе Белого дома
Профильный комитет палаты представителей отказал Белому дому в 18 миллиардах долларов из сумм, запрошенных им на оборонные расходы в 2025 финансовом году, и... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:06
2024-06-04T18:06
2024-06-04T18:08
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Профильный комитет палаты представителей отказал Белому дому в 18 миллиардах долларов из сумм, запрошенных им на оборонные расходы в 2025 финансовом году, и предложил перенаправить их на иные цели, включая противостояние Китаю, говорится в сообщении комитета. Бюджетный комитет нижней палаты конгресса представил во вторник свой проект военного бюджета объемом в 833 миллиарда долларов – на 8,57 миллиарда или 1% больше, чем ассигновано в нынешнем финансовом году, который заканчивается 30 сентября. "Законопроект отвергает включенные в бюджетный запрос президента неоправданные и ненужные расходы на 18 миллиардов долларов и перенаправляет эти ресурсы на программы и деятельность по противостоянию Китайской Народной Республике и иным близким по потенциалу противникам, стимулирование инноваций, расширение роли министерства обороны в борьбе с контрабандой фентанила и иных противозаконных наркотиков, поддержку военнослужащих и их семей", - говорится в сообщении. Инициатива предлагает, в частности, направить 200 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, приостановить списание трех кораблей, самолетов-разведчиков U-2 и некоторых типов истребителей F-15, увеличить вложения в самолеты пятого и шестого поколений. Палата также выступает за создание "офиса специального генерального инспектора по помощи Украине" с выделением на это одного миллиона долларов.
https://ria.ru/20240305/kitay-1931128485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, китай, тайвань, f-15se
В мире, Технологии, Китай, Тайвань, F-15SE
Конгрессмены нашли неоправданные расходы в оборонном запросе Белого дома
Конгрессмены отказали Белому дому в запрошенных $18 млрд на оборонные расходы
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Профильный комитет палаты представителей отказал Белому дому в 18 миллиардах долларов из сумм, запрошенных им на оборонные расходы в 2025 финансовом году, и предложил перенаправить их на иные цели, включая противостояние Китаю, говорится в сообщении комитета.
Бюджетный комитет нижней палаты конгресса представил во вторник свой проект военного бюджета объемом в 833 миллиарда долларов – на 8,57 миллиарда или 1% больше, чем ассигновано в нынешнем финансовом году, который заканчивается 30 сентября.
«
"Законопроект отвергает включенные в бюджетный запрос президента неоправданные и ненужные расходы на 18 миллиардов долларов и перенаправляет эти ресурсы на программы и деятельность по противостоянию Китайской Народной Республике и иным близким по потенциалу противникам, стимулирование инноваций, расширение роли министерства обороны в борьбе с контрабандой фентанила и иных противозаконных наркотиков, поддержку военнослужащих и их семей", - говорится в сообщении.
Инициатива предлагает, в частности, направить 200 миллионов долларов на военную помощь Тайваню
, приостановить списание трех кораблей, самолетов-разведчиков U-2 и некоторых типов истребителей F
-15, увеличить вложения в самолеты пятого и шестого поколений.
Палата также выступает за создание "офиса специального генерального инспектора по помощи Украине" с выделением на это одного миллиона долларов.